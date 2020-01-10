Люди, которые занимаются разведением комнатных растений, получают массу преимуществ, порой, совсем неожиданных

Первое, о чем стоит вспомнить, это то, что, выращивая и ухаживая за комнатными растениями можно привести свою нервную систему в порядок. И это самое очевидное преимущество данного хобби, пишет Сlutch.

А вот еще три, не столь очевидных:

Укрепит иммунную систему

Может это прозвучит странно, но все дело в почве: именно в ней содержится бактерия Mycobacterium vaccae, которая, попадая в наш организм с воздухом или с пищей способствует избавлению от симптомов аллергий, астмы и псориаза. Считается, что она же помогает в борьбе с тревожностью.

Природные очистители

Некоторые комнатные растения — настоящие «санитары» воздуха. К примеру, герань обладает уникальными свойствами уничтожать в воздухе бактерии и вирусы (стрептококки, стафилококки), а плющ и фикус Бенджамина удалят из воздуха частицы фенола и формальдегида.

Вместо тренера

Увлечение садоводством можно отнести к списку аэробных нагрузок, так как оно требует от себя множество движений нашего тела, которые приводят в работу сразу несколько групп мышц. Приседания, наклоны, изгибы и так далее — отличная альтернатива фитнесу.

Ранее мы сообщали, что украинский диетолог Александр Кущ рассказал, чем полезна и опасна черемша, которую еще называют дикой луком. Черемша, которую еще называют диким луком, прекрасно помогает при вирусных и респираторных заболеваниях. Диетолог Александр Кущ рассказал, как правильно употреблять черемшу, ведь это растение всем можно принимать в пищу.

Зеленое растение обладает фитонцидными свойствами, а уровнем макро- и микро-элементов обгоняет чеснок в четыре раза. Черемша поможет при атеросклерозе и вирусных и респираторных заболеваниях. При этом эксперт подчеркивает, листья растения напоминают ландыши, которые являются ядовитыми, поэтому сбор черемши является не только незаконным, но и опасным.

Употреблять черемшу запрещено людям, страдающим от язвы, острых воспалительных процессов желудочно-кишечного тракта и заболеваний почек. Кроме того, не рекомендуется употреблять беременным и больным эпилепсией.

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