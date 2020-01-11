Лечение данного недуга даст положительный еффект только в том случае, если бороться с ним комплексно

Варикоз часто одолевает беременных, тучных, а еще предрасположенных к этому недугу. Вот, что на этот счет думает доктор Комаровский, пишет Сlutch.

10 советов, как победить варикоз:

1. Контроль веса, правильное питание.

Ожирение — реальный фактор риска. Диета — реальный путь к улучшению состояния. Здоровые жиры + сложные углеводы + достаточное количество белка. Меньше соли (натрия хлорида), больше калия и клетчатки.

2. Не допускать обезвоживания.

Оценивать потери жидкости (потливость, жара, физические нагрузки, сухой воздух) и своевременно их восполнять посредством питья. Дефицит жидкости → сгущение крови. Сгущение крови → нарушение венозного кровообращения + склонность к образованию тромбов.

3. Отказ от курения.

4. Избегать ситуаций, когда приходится длительно и неподвижно сидеть или стоять.

Если избегать не получается — изменять положение тела, переминаться, растягивать и массировать мышцы, совершать самые разнообразные движения ногами, по возможности делать хотя бы несколько шагов. Естественно, все в рамках здравого смысла и с учетом ситуации, в которой вы оказались.

5. Гимнастика и варикоз.

Идеальное упражнение — ходьба. Прекрасно — плавание и велосипед. Йога — все позы, при которых ноги находятся выше уровня сердца.

6. Положение «ноги выше уровня сердца» — 3 раза в день по 15 минут.

7. «Нет» высоким каблукам.

8. Исключить одежду, которая может сдавливать сосуды в паху или промежности.

9. Компрессионные чулки при варикозе.

Интенсивность компрессии согласовать с врачом.

10. Специальная рекомендация для беременных: сон на левом боку.

Матка сдавливает одну из крупных вен. В силу анатомических особенностей, в положении на левом боку это давление меньше.

Ранее мы сообщали, что доктор Комаровский рассказал родителям как выявить симптомы и способы профилактики насморка у детей. Врач также отметил что с данным заболеванием есть ряд диагностических проблем, так как есть много рисков заболеть менингитом.

Комаровский сказал, что насморк не лечится местными антибиотиками. Отдельно доктор уделил внимание вопросу промывания носа и особенностей применения специальных систем для данной процедуры для малышей.

Напомним, ранее Комаросвский предостерегал родителей о страшной угрозе.

Как сообщала Politeka, доктор Комаровский открыл правду о лекарстве, которым пользуются все.

Также Politeka писала, что Комаровский рассказал, как уберечься от смертельной опасности.