Кроме возраста есть еще несколько факторов, влияющих появление морщин

Морщинами называют складки кожи, которые появляются с годами вследствие влияния определенных факторов окружающей среды. Сегодня мир красоты обладает тысячами методов и средств, которые позволяют побороть их. Но не намного полезнее предотвратить преждевременное появление «вредителей» кожи?

Солнечные лучи плохо влияют на кожу. Новость не из хороших, особенно для тех, кто любит загар — не что иное, как ультрафиолетовые лучи, вызывающие появление большинства морщин на человеческой коже. Помочь в защите от подобного могут помочь обычные солнцезащитные кремы. Их надо наносить в течение всего дня, а не только тогда, когда вы на пляже. Это позволит на долгие годы сохранять кожу молодой.

Генетика. Появление морщин провоцируется еще и генетическим компонентом. Во многом именно генетика знает время для появления у человека морщин, включая их глубину. Совет: хотите узнать, какие морщины «угрожают» вам со временем, то пристально приглядеться к родителям, дедушкам или бабушкам.

Неправильный сон. С возрастом морщины проявляют себя из-за того, что уровень коллагена, который наделяет кожу эластичностью и упругостью, уменьшается. Поэтому очень важно рано начать следить за своим сном и стараться не спать в подушку лицом. Если вы будете спать лицом на одной стороне почти всю ночь, то кожа приобретет рисунок подушки в виде морщин, а несмотря на то, что со временем кожа теряет способность к быстрому восстановлению и разглаживания, приобретенные морщины не исчезнут быстро.

Коже нужна вода. Не стоит пренебрегать влиянием на кожу воды. Употребление как минимум 1,5 л питьевой чистой воды ощутимо позволит отодвинуть первые морщины. Кроме того, важным является использование водных процедур регулярно — именно они позволят избежать обезвоживания кожи.

Питания. Борьба с возникновением морщин и их профилактика включает также сбалансированное регулярное питание. Это позволяет обеспечить организм необходимым количеством минералов, витаминов и других полезных веществ. Полезно еще и употребления с профилактической целью ярко окрашенных фруктов и овощей, а еще продуктов с высоким содержанием витаминов Е и С.

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