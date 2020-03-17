Ученые выяснили, что люди, которые часто употребляют этот напиток, реже болеют онкологическими заболеваниями

Экстракт чая улун обладает громадным потенциалом в деле предотвращения рака груди.К такому выводу пришли исследователи из Университета Сент-Луиса.

Лабораторные тесты показали, что китайский чай улун, который на протяжении многих веков употребляется в пищу из-за своих удивительных медицинских свойств, приостанавливает рост клеток рака груди.

Наблюдения продемонстрировали, что данный экстракт воздействует на ДНК злокачественных клеток, подавляя развитие опухолей. При этом зелёный чай продемонстрировал аналогичные перспективы, как утверждают американские ученые. Но темный и черный чай почти не воздействовали на опасные клетки. Американские ученые также проанализировали скорость распространения рака груди и смертность от этой болезни по всему Китаю. Выяснилось, что регионы этой страны, где отмечается самое высокое употребление чая улун, имеют наименьшую заболеваемость.

По мнению исследователей, данный чай является многообещающей и нетоксической альтернативой в деле профилактики рака груди. Статистика показывает, что с этой болезнью в течение жизни столкнется каждая 8-я женщина.

В целом, ученые оценили воздействие чая улун на 6 клеточных линий рака груди. Клеточные линии активно используются в исследованиях, они представляют собой раковые клетки, которые продолжают делиться и расти с течением времени под определенными обстоятельствами в лаборатории.

Учёный использовали ER-позитивную и PR-позитивную клеточную линии, одну HER2-позитивную и три тройных негативных клеточных линии. Экстракты чая улун и зеленого чая подавляли рост клеток рака груди во всех 6 клеточных линии.

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