Ученые уверены, что это открытие — залог стройности, здоровья и долголетия
Ученые из Университета Женевы представили результаты своего исследования, свидетельствующие о том, что низкокалорийное питание вызывает специфические изменения в составе кишечного микробиома, которые способствуют улучшению здоровья и избавлению от лишнего веса, а также продлевают жизнь.
Подобные процессы связаны с реакциями иммунной системы на изменения микрофлоры, сообщается в журнале Cell Metabolism.
Их опыты с мышами показали, что за месяц низкокалорийного питания повышается объем бежевого жира (тип жировой ткани, сходной с бурым жиром), сжигание которого в процессе выработки энергии ведет к потере веса. Оказалось, что на фоне низкокалорийного рациона быстрее снижается уровень сахара в крови, улучшается работа печени, а также улучшаются реакции организма на инсулин.
Проанализировав состав микрофлоры кишечника голодающих мышей, ученые установили: в организме этих животных жили бактерии, которые способствовали снижению уровня содержания токсичных молекул липополисахаридов. По словам специалистов, липополисахарида провоцируют со стороны иммунной системы специфический ответ и делают ее аномально активным, приводя к обменным нарушениям, и связанных с ними болезнями и набором веса. Их низкое содержание защищает от подобных процессов, оздоравливая и продлевая жизнь.
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Предыдущие эксперименты на мышах показывали, что снижение калорийности рациона на 40% делало животных более здоровыми и стройными, а также удлиняло жизни.
Теперь ученые намерены создать лекарственный препарат, имитирующий в организме действие низкокалорийной диеты.
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