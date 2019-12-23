Американские ученые из университета Джорджа Мейсона провели необычный эксперимент с участием более 2000 женщин репродуктивного возраста

Ученые сообщили о неутешительный результат: каждое рождение малыша ускоряет процесс старения женщины примерно на 11 лет.

Эксперимент показал, что у женщин, которые родили, теломеры — участок ДНК, состоящий из большого числа повторов и расположена на конце линейной хромосомы. Основная роль теломер — защита ДНК, — гораздо короче, чем у женщин, которые не рожали. Именно это становится причиной повышенного риска различных заболеваний, и тело быстрее стареет.

Также негативное влияние на организм новоиспеченных матерей оказывает ожирение и вредные привычки, которые ускоряют процессы старения.

Напомним, одно из самых известных антибактериальных веществ, которое часто встречается в бытовых средствах гигиены, оказалось смертельно опасным для здоровья

Речь идет о триклозане. Его синтезировали еще в 1960-х годах, и долгое время реагент считался безвредным. Он использовался при изготовлении антибактериального мыла, чистящих и моющих средств, и даже зубных паст. Но последние исследования показали, что триклозан фактически уничтожает наши клетки, сообщает Hyser.

Как показали эксперименты Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН, триклозан буквально проделывает «дырки» в оболочках митохондрий (их брали у крыс, но, скорее всего, на человеческие клетки он действует так же).

Через эти отверстия в них проникает вода и другие вещества, нарушающие работу митохондрий и запускающие программу «клеточного самоубийства».

Попадая на кожу человека, триклозан вызывает изменения в гормональном фоне. И это чревато развитием смертельно опасных онкологических заболеваний — рака груди, простаты, яичников.

Кроме того, вещество негативно влияет на работу щитовидной железы и мышечные волокна. Если регулярно пользоваться мылом с триклозаном, в организме может развиться устойчивость к применению антибиотиков. А при проникновении в кровь, он способен снизить иммунитет и вызвать аллергию или астму.

Ученые настоятельно рекомендуют: при выборе мыла и других косметических и бытовых средств, обязательно обращайте внимание на отсутствие данного препарата в их составе.

Ранее сообщалось, что зубная паста, мыло и одежда — повседневные товары, которые нужны каждому. Но, как утверждают ученые, они представляют опасность для нашего здоровья, ведь в них добавляют опасное вещество.

Американские ученые установили, что многие популярные бытовые товары и средства могут быть опасными для здоровья людей. Все дело в триклозане, который снижает эффективность антибиотиков.

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