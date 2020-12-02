Начну с того, что Политическая партия в переводе с греческого означает «искусство управления государством», лат. pars - «часть». Это объединенная группа людей, которая ставит перед собой цель овладеть политической властью в государстве или принять в ней непосредственное участие через своих представителей в органах государственной власти и местного самоуправления. Исторически так сложилось, что в развитых демократических странах в отличие от диктаторских режимов присутствует ярко выраженная политическая конкуренция которая обеспечивается сочетанием нескольких необходимых условий.

Это реальная многопартийность - свобода создания и равные возможности для деятельности политических партий, свободные и честные выборы, свобода проведения публичных акций и политический плюрализм в СМИ. При этом важно отметить, что во всех странах, которые считаются демократическими, присутствуют все перечисленные условия. В демократических странах политическая конкуренция обеспечивается сочетанием нескольких необходимых условий.

Мировые партийные системы

Относительно партийных систем их в мире есть большое разнообразие, есть примеры и беспартийных стран, это абсолютные монархии, такие как Оман, Объединенные Арабские Эмираты, Иордания.

Диктаторским режимам присущи однопартийные системы, яркий пример национал-социалистическая партия Германии и КПСС Советского Союза.

В современной России при наличии множества партий, доминирующей является пропрезидентская партия - Единая Россия, которая имеет подавляющее большинство представителей во всех органах власти. В Беларуси, которая является президентской республикой, существуют множество политических партии различных идеологий и позиций, однако их участие в органах власти незначительно. Даже крупные по белорусским меркам политические партии редко выдвигают своих кандидатов на выборах, особенно местных.

В развитых демократических странах, присутствует либо двухпартийная система как в США или многопартийные системы.

В многопартийных системах есть несколько партий, имеющих реальные шансы на широкую поддержку населения. В государствах, подобных Канаде и Великобритании, могут быть две сильные партии и третья, достигающая достаточных успехов на выборах, чтобы составить реальную конкуренцию первым двум. Она нередко занимает второе место, но практически никогда официально не возглавляла правительство. Поддержка этой партии может в некоторых случаях перевесить чашу весов на остром вопросе в ту или иную сторону, таким образом, третья партия также имеет политическое влияние.

Для значительного числа современных европейских демократий характерен относительно низкий «проходной барьер» на выборах, что позволяет наиболее репрезентативно отразить в парламенте текущие политические предпочтения. Как результат, в парламент проходит множество партий, ни одна из которых не обладает большинством. В результате переговоров между партиями состоит парламентская коалиция, обладающая большинством и принимает на себя управление государством.

Классическим примером являются политические системы таких европейских стран, как Нидерланды, Бельгия, Дания, Швеция, Чехия, Германия, Италия, Ирландия, Сербия, Латвия, Эстония, Израиль.

Одарченко Екатерина - политтехнолог, президент Institute for democracy and development "PolitA"