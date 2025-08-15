Об этом он рассказал на своем канале.

«россияне провели скрытое перемещение своего личного состава вглубь тактического и оперативного тыла нашей группировки. С помощью чего они это сделали? Я называю ту тактику, которую сейчас использует противник, осадной войной, то есть осада городов. Они никуда не спешат, особо прорывов не делают, но подкопы, подрывы, обходы, окружения и тому подобное. Помните, была операция с трубой на Курском плацдарме? Это, в принципе, то же самое, только она по-другому сделана», – констатирует Олег Стариков.

Как рассказывает эксперт, где-то 10-15 дней назад россияне снарядили свои передовые штурмовые подразделения, они продвигались медленно, где-то до километра в день, обходя наши узлы обороны, не сталкиваясь в бой, и зашли на тактическую и оперативную глубину.

«Вы у меня спросите, а как они это сделали? В принципе, у нас ведь есть килзона, да? Килзона – это серьезно, это полностью 24/7 контролируется зона до 10 км. Достаться к линии боевого соприкосновения надо еще живым. Они использовали маскировку. А что за маскировка? Это кажется смешным, но это такие маскировочные плащи, которые не позволяли нашими средствами разведки их засечь», – объясняет Олег Стариков.

Вели этих штурмовиков, продолжает эксперт, с помощью дронов, так что это была скоординированная группа. Им удалось зайти скрытно, сосредоточиться, рассказывает он, а когда пошла команда о проведении операции, они себя обнаружили ы начали атаковать наши узлы обороны из тыла и флангов, внося в ряды обороняющихся сумятицу и панику.

