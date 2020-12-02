Вместо этого, мы категорически против выбора между финансированием медицины и компенасаций предпринимателям и наемным работникам.

Есть примеры, когда средства из ковод фонда были направлены на ремонты дорог, кинопроизводство и другие нецелевые расходы с имеющимися коррупционными рисками. В то же время больницы оставались без аппаратов ИВЛ, кислорода, медикаментов и других жизненно необходимых для лечения болезни вещей. Из-за недофинансирования и потерянного времени уже погибли тысячи людей.

По расчетам экспертов, в ковид фонде осталось 25 млрд грн. После выплат по обязательствам останется около 14 млрд. На компенсацию предпринимателям нужно 10 млрд грн. таким образом, на медицину останется только 4 млрд, что крайне мало и опасно. Предлагая поделить средства, власть фактически просит от украинцев определиться - умирать от недофинансирования медицины или от голода. В итоге денег может не хватить ни для больниц и медиков, ни для предпринимателей.