Власть поставила украинцев перед выбором – умирать от недофинансирования медицины или от голода
Об этом пишет член депутатской группы "Довіра" Сергей Шахов в своем Фейсбук. Далее приводим слова автора без изменений.
Власть из ковид фонда хочет выплатить компенсацию украинцам, потерявшим часть доходов, и предпринимателям, которые вынуждены сокращать расходы на работников во время коронавируса.
Сама идея компенсации потерь для предпринимателей и наемных работников была инициативой «Нашего края» еще до того, как власть начала обсуждать этот вопрос.
Мы уверены, что государство должно помочь украинцам преодолеть экономические последствия пандемии и не оставлять их наедине с бедой.
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Вместо этого, мы категорически против выбора между финансированием медицины и компенасаций предпринимателям и наемным работникам.
Есть примеры, когда средства из ковод фонда были направлены на ремонты дорог, кинопроизводство и другие нецелевые расходы с имеющимися коррупционными рисками. В то же время больницы оставались без аппаратов ИВЛ, кислорода, медикаментов и других жизненно необходимых для лечения болезни вещей. Из-за недофинансирования и потерянного времени уже погибли тысячи людей.
По расчетам экспертов, в ковид фонде осталось 25 млрд грн. После выплат по обязательствам останется около 14 млрд. На компенсацию предпринимателям нужно 10 млрд грн. таким образом, на медицину останется только 4 млрд, что крайне мало и опасно. Предлагая поделить средства, власть фактически просит от украинцев определиться - умирать от недофинансирования медицины или от голода. В итоге денег может не хватить ни для больниц и медиков, ни для предпринимателей.
«Наш край» призывает власти предусмотреть в бюджете расходы на компенсации потерь предпринимателей и наемных работников из-за коронавируса. Выплата компенсаций должна стартовать как можно быстрее.