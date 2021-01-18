Снижение цен на газ, которое обещало украинцам правительство, будет совсем не таким масштабным, как хотелось бы людям

Об этом на своей странице в Фейсбук написал нардеп Сергей Шахов. Далее приводим его слова без изменений.

Правительство обмануло украинцев: газ подешевеет на 1-2 гривны, а не на 30%

Из-за массовых протестов и созывов внеочередных сессий местных советов, которые инициировал «Наш край», власть объявила что идет на уступки и снизит цены на газ для населения.

Глава правительства Денис Шмыгаль пообещал снизить цену на газ на 30%. На этой неделе правительство ввело государственное регулирование цены на газ на период карантина, но не позднее 31 марта, на уровне 6,99 грн за куб. м. Такие «уступки» являются ложью и не соответствуют обещаниям.

ПРАВИТЕЛЬСТВО В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ОБМАНУЛО УКРАИНЦЕВ!

Во-первых, цена на газ снизилась лишь на 23 коп. - с 7,22 грн за куб. м "Нафтогаза". Это составляет всего 3,2%!

Во-вторых, люди платят за газ в целом, то есть надо учесть еще стоимость его доставки. СМИ сообщают, что она составит не более 1,79 грн за куб. м. Таким образом, газ для украинских семей будет стоить 8,78 грн. Если учесть, что с 1 января конечная цена газа составляла 10-11 грн за куб., то снижение составляет 1-2 грн, а не обещанных 30%.

В-третьих, в январе 2020 года «Нафтогаз» продавал газ для населения по цене 5,58 грн за куб м. То есть за год цена повысилась. Более того, в декабре 2020 года газ у «Нафтогаза» стоил 6,33 грн за 1 куб.м, что меньше "сниженной" цены от правительства.

Таким образом, украинские власти следуют примеру нечестных торговцев во время «Черной пятницы»: накануне обещанных скидок они существенно повышают цену, а затем снижают на несколько процентов, а рассказывают о невиданных скидках.

Но кажущееся снижение цены-это далеко не единственная афера, которую власть уткнула с газом, пошивая украинцев в дураки. Газ, добываемый в Украине, и объемы которого могут полностью обеспечить население – нам продают по цене импортного.

Еще одна махинация-газ, покупаемый на открытом рынке во времена года, когда он стоит дешевле всего, закачивается в хранилища, а потом зимой, когда цены и потребление газа растут, этот газ продают украинцам по повышенным ценам.

"Наш край" выступает категорически против повышения цен на газ для населения и требует реального снижения тарифов – более чем на 50%. Реальная стоимость газа для людей должна стать вдвое меньше, чем цена предложенная кабмином.