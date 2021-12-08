Философ и психоаналитик Сергей Алушкин рассказал, что постмодерн как явление общественно-политической жизни существовал еще в Древнем Риме. В частности, и в области религиозного мировоззрения.

Об этом он рассказал в программе Руслана Бизяева «Культ личности».

«В поздней Римской империи, когда происходила борьба христианства, на противоположном полюсе был культ Исиды. Для кого-то может показаться странным, что древний языческий египетский культ был чуть ли не доминирующим в Римской империи. Тем не менее, так и было. Христианство предлагало более целостную картину мира и все-таки победило в этой борьбе с кашей из самых разных огрызков представлений и мыслей. Однако подобные явления, как в античном Древнем Риме, существовали и в эпоху Просвещения», - рассказывает он.

В первую очередь это все, что предшествовало Великой Французской революции: появление новых философских течений, необычных интерпретаций старого, угроза сложившимся традициям и нормам, ироническое обыгрывание. Появились писатели-просветители.

«Внимательный историк искусства может обнаружить, что такое, в общем-то, уже бывало. Но, безусловно, в постмодерновой философии появились новые, только ей свойственные явления. Поскольку постмодерн – это разложение (в античности это было разложение античной философии, для Нового времени – разложение средневековой философии, ранней гуманистической философии), то для постмодерна ХХ века – это разложение гегелевской философии», - рассуждает философ.

Он делает ремарку: «Мы не признаем интерпретацию постмодерна, что это неси что попало, связывай с чем хочешь, выдавай свое мнение как абсолютное. Могу разочаровать критиков постмодерна: такое было всегда и называлось глупостью. Потому что как еще можно назвать человека, который ничем не может аргументировать свое мнение и пытается выдавать ее за умную точку зрения?».

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