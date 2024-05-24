Владимир Богатырь, адвокат, заслуженный юрист Украины

Народные депутаты упомянули об одной из основ судопроизводства — разумность сроков производства — и решили распределить между всеми админсудами дела, оставшиеся в наследство от Окружного административного суда г. Киева, ликвидированного еще в 2022 году.

Теория и практика

23 мая этого года Верховная Рада приняла на основу проект Закона от 10.11.2023 №10244 «О внесении изменений в пункт 2 раздела II «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О ликвидации Окружного административного суда города Киева и образования Киевского городского окружного административного суда» по обеспечению рассмотрения административных дел.

Напомним, вступивший в силу 15 декабря 2022 года Закон о ликвидации ОАСК предусматривал передачу материалов всех имеющихся тогда 304 тысяч дел в Киевский окружной административный суд в течение… десяти дней!

По новым правилам административные дела, подсудимые суду, территориальная юрисдикция которого распространяется на Киев, также должны рассматриваться Киевским окружным административным судом. Пока не будет создан новый Киевский городской окружной административный суд.

Реальность оказалась жестокой: в течение первых трех месяцев суды (ОАСК и КОАС) успели проработать только 8,8 тыс. дел, то есть менее трех процентов. Проблема оказалась банальной – это ограниченные возможности канцелярий. Принимающая сторона была способна прорабатывать только по 100 – 150 дел в день. Тогда с учетом таких темпов мы сочли, что весь процесс «реформирования» может затянуться до 2031 года.

Кроме прочего, судейский штат Киевского окружного административного суда увеличен не был, а новый суд, хотя и был создан, так и не заработал.

Так что политическая целесообразность победила здравый смысл. Правовой и судебный вакуум привел к продолжающемуся нарушению права на судебную защиту.

Хронические реформы

Согласно проекту №10244, передачу дел на рассмотрение других окружных административных судов планируется осуществлять путем их автоматизированного распределения между этими судами с учетом нагрузки, по принципу случайности и согласно хронологическому поступлению дел. Порядок должна дополнительно определить Государственная судебная администрация Украины.

С учетом приобретенного опыта и впечатлений от реализации предыдущих реформ в судебной системе, можно смело предполагать, что значительная часть дел (в том числе не распределенных судьям КОАС) и дальше будут висеть в неопределенном состоянии. Ведь при принятии закона они будут заморожены в ожидании урегулирования судебной администрацией порядка, а также создания, апробации и запуска технической части автораспределения.

Что это за дела? Это жалобы киевлян, пытающихся судиться с властями. Поскольку по правилам общей подсудности административные дела по поводу обжалования индивидуальных актов, а также действий или бездействия субъектов властных полномочий, принятых (совершенных, допущенных) в отношении конкретного лица, решаются по выбору истца по месту регистрации (жительства, нахождения) последнего или по местонахождением ответчика.

Сразу после принятия Закона о ликвидации ОАСК мы предупреждали о наступающем административном коллапсе в столице. Тогда прогнозы оказались правильными.

Новый закон (при его реализации на базе предложенного проекта) имеет шансы улучшить ситуацию. Так же как и усугубить проблему. Он ведь фактически увеличивает количество судей, которые будут рассматривать киевские дела.

Впрочем, насколько киевлянам будет удобно ездить отстаивать свои права, например, в Закарпатский ОАС, или насколько безопасно будет посещать Харьков или Одессу? Не отпадет ли вообще в таком случае желания судиться, - возможно, этот вопрос также принимался во внимание авторами новой реформы.

Другим нерешенным аспектом остается «пропускная способность» канцелярий. Ведь переданные дела, но не успевшие распределить судьям, придется запускать на новый круг передачи материалов. Они будут снова бродить между судами. То есть, в этой категории дел вместо ускорения мы получаем обратный эффект. Будут ли в этом вопросе злоупотребления неизвестно.

Надеяться на Страсбург тоже бесполезно. Хотя в этой ситуации можно не ожидать исчерпания всех возможностей судебной защиты на национальном уровне, с учетом того, что обычными сроками рассмотрения дел Европейским судом по правам человека 8 – 10 лет.

И такая ситуация неопределенности объективно выгодна власти. Ведь у граждан нет перспективы восстановления справедливости.