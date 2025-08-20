Военный эксперт Олег Стариков объяснил, что главное сейчас для Украины – получить сильные гарантии безопасности, а территории все равно вернуться, даже Китай 99 лет ждал Гонконг, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на своем канале.

Как отмечает эксперт, сейчас активизировалась тема гарантий безопасности для Украины, об этом говорил Трамп, путин заявил, что не против, даже Китай назвал. По его мнению, сейчас обсуждается такой стратегический договор безопасности с Украиной, как у США есть с Израилем, Японией, Южной Кореей и Тайванем, то есть речь идет о союзническом договоре вне НАТО, и об этом он, очевидно, говорил с путиным.

«Вот такой именно договор вне НАТО. А это намного серьезнее. На те страны, которые связаны с США таким договором, никто особо нападать не собирается. Даже на Тайвань, хотя Китай там что-то пытается делать. Президент Трамп ведь сказал, пока он в должности, Китай делать никаких серьезных шагов в отношении Тайваня не будет. Правильно? Он ведь сам это сказал», – подчеркивает Олег Стариков.

В общем же, констатирует эксперт, можно с уверенностью сказать, что Украина победила в российско-украинской войне. Как он объясняет, во-первых, Украина отстояла свой суверенитет от политического влияния противника, во-вторых, Украина отстояла свою государственность.

«Те, кто не воспринимают то, что я говорю, начинают говорить о территориях. Хорошо. Китай ждал 99 лет, когда возвратится Гонконг. Возвратился Гонконг? Возвратился. Но это было в том промежутке после Второй мировой войны, когда все переходили на другие технологические циклы. А сейчас мы переходим на шестой технологический цикл, он совершенно другой. Поэтому неизвестно, что через 5 лет будет, я даже не говорю уже про 10 лет», – объясняет Олег Стариков.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что Украина должна получить достойные гарантии безопасности, частью которых должны быть США.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман рассказал, при каких условиях возможна встреча президентов Украины и россии.