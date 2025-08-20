Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко объяснил, что новая ракета «Фламинго» на 3 000 км – это серьезная карта Украины в войне против россии и наша будущая гарантия безопасности, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Не зря же была демонстрация и показ фото и видео ракеты украинской разработки «Фламинго», способной преодолевать расстояние до 3 000 км. Это усиливает нашу позицию на переговорах, это наши карты», – отмечает Александр Мусиенко.

По словам эксперта, россиянам сейчас следует запаниковать, потому что эта ситуация разоблачает ложь российских военных и министерств. Ведь, напоминает он, в кремле заявляли, что они уже «уничтожили» всю оборонную промышленность Украины, особенно потенциально способную производить ракеты и дроны, но как-то мы все еще производим, и это не просто что-то, а ракету, способную преодолеть 3 000 км, она покрывает огромную территорию россии.

«Это наш щит неядерного сдерживания, наши карты и первая гарантия безопасности. Это демонстрирует нашим партнерам возможности. И когда мы говорим о гарантиях безопасности, то Украина не только просит, но и производит. И давайте производить сообща», – подчеркивает Александр Мусиенко.

Сейчас на Западе, отмечает эксперт, очень активно идет дискуссия по поводу гарантий безопасности, и вот Украина уже демонстрирует, какими они могут и должны быть, в частности, это совместное производство оружия. Тем более, добавляет он, у европейских стран нет ракет, дальность полета которых составляет 3 000 км, да и в баллистике они преимущественно полагаются на США. А США, предупреждает эксперт, могут пойти в сторону изоляционизма, и тогда Европе не на кого будет полагаться в защите от движущейся с Востока угрозы, кроме как на Украину, поэтому логично было бы присоединяться и совместно производить оружие.

