Политический философ Андрей Ермолаев заявил, что демократы в США не хотят слишком влезать в нашу войну, но вот участие стран НАТО из Европы вполне возможно.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Сколько бы не забрасывали в глобальную прессу тезисы, что Байден миролюбив, хотел бы завершить, все на самом деле сложнее. Чего не хотели бы демократы? Демократы бы не хотели действительно взять на себя полностью ответственность за войну. То есть, грубо говоря, будучи стратегическим партнером, поставщиком и источником всевозможной помощи для Украины, США не хотели бы вовлекаться в военный конфликт», - объясняет Андрей Ермолаев.

В отличие, например, от смелых стран Балтии или Франции, которые заявляли о готовности, от США мы слышали другое: помогаем столько, сколько нужно, но мы не воюем. И это, констатирует эксперт, они говорят регулярно, поэтому для демократов важно не вляпаться в боевые действия буквально.

«То есть Соединенные Штаты с самого начала военной компании не планировали и не желают буквально втягиваться в войну, это правда, их стратегическая задача – быть над схваткой и выгодополучателем результата. Но то, что в этом конфликте могли бы быть задействованы и даже вовлечены европейские партнеры по НАТО, - тоже факт», - рассуждает Андрей Ермолаев.

В частности, отмечает он, мы 2 года смотрим за «Рамштайном», за прочими коалициями, где США и Британия подталкивали все время Францию, Германию и другие страны к более активной военной помощи Украине, дали небольшую партию Abrams, чтобы наконец пошли Leopard и так далее. И вот такого рода комбинаций было много, констатирует эксперт, что говорит о том, что интерес США – дать Украине все больше помощи от Европы.

Как сообщала Politeka, Мусиенко прокомментировал сообщение BILD о том, что ВСУ активно подбираются к Крымскому мосту.

Также Politeka писала о том, что Буряченко объяснил, почему государство должно готовиться к будущему, а не только уходить в него.