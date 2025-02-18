Об этом он рассказал в своем блоге.

«А сейчас к самому важному, что произошло. Трамп объявил конец гибридной войны между Западом и российской федерацией. Архитектура война в Украине очень своеобразная. Я неоднократно говорил, что верхний этаж – это гибридная, идеологическая, санкционная, военно-техническая, психологическая, разведывательная война Запада и россии, которая началась из-за проблемы вступления Украины в НАТО», - утверждает Вадим Карасев.

По его словам, все это начиналось с революций в Украине, Грузии и Сербии, а после 2014 года, после Крыма и Донбасса война приобрела достаточно выраженный и даже агрессивный, но гибридный характер. Поэтому же, объясняет эксперт для Politeka, Минские соглашения и не выполнялись, ведь они были частью гибридной холодной войны, выполнить их – это проиграть.

«Почему это дело шло к войне в Украине? Потому что была уже в разгаре холодная гибридная война Запада и россии. Когда я вспоминаю то время, то не было чувства, что война неизбежна, нет, были сомнения, а теперь приходишь к выводу, что оно просто было запрограммировано тем, что была большая холодная война», - объясняет Вадим Карасев.

Возникает вопрос, констатирует он, о гарантиях, что мирный процесс завершится реально достижением мира в Украине, и дал нам их Трамп, заявив о завершении этой глобальной гибридной войны. Как объясняет эксперт для Politeka, это звучало в посте Трампа после разговора с путиным о том, что они очень хорошо поговорили, повспоминали об общих потерях во Второй мировой войне и решили работать на благо мира.

Как сообщала Politeka, Шейтельман заявил, что Трамп не обещал Украине чуда, в прочем, он его не обещал его и россии.

Также Politeka писала о том, что Стариков рассказал, как Трамп будет вести переговоры с Украиной и рф: ласковое слово или пистолет.