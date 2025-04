Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, Трамп анонсировал на этой неделе очередной звонок путину. Только вот, напоминает он, в результате прошлого звонка, по сути, они ни о чем не договорились, так что непонятно, будет ли Трамп говорить путину то же самое о 30-дневном перемирии, или он подготовил какие-то новые аргументы.

«Но у меня есть мечта, чтобы он позвонил сегодня. В прошлый раз он звонил во вторник, может быть, и в этот раз надо ему посоветовать коллективным разумом звонить во вторник. Почему? Потому что 1 апреля. В россии отмечают День дурака, когда все друг друга обманывают, хотя в россии и так все друг друга обманывает. Но 1 апреля точно никто никому не верит. Трамп наберет путина и скажет: «Yes, yes, I am Mr. Trump from Washington». А путин скажет: «Да-да, конечно, знаю я тебя, Зеленский. Чего ты мне звонишь? Конечно, так я тебе и поверил». Вот такой получится конфуз», - рассуждает Михаил Шейтельман.

Хотя, отмечает он, возможно, этот разговор что-то и даст, потому что в Украину приезжал Марк Бернс, личный духовник, он побывал в Буче, Ирпине, Бородянке, послушал о российской оккупации и искренне посочувствовал украинцам. Как сказал главный раввин Украины Асман, рассказывает эксперт, пастер Бернс – человек, который имеет возможность быть услышанным там где принимаются большие решения, он донесет все это до самого сердца Трампа.

«Будет круто, если это сработает. Не знаю, получится ли, но, дай Бог. Помните, когда-то с Майком Джонсоном нам удалось через христианскую линию выкрутить, чтобы он утвердил нам военную помощь. Если сейчас по еврейской линии мы сможем уговорить Трампа учитывать преступления россиян на нашей территории, то это было бы совсем, мне кажется, не плохо», - заключает Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Якубин объяснил, что, если путина не будет, это не значит, что не появятся другие.

Также Politeka писала о том, что Кулик предупредил о рисках морского перемирия: «Это не будет выполнено стопроцентно».