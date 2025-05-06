Политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что согласно договору о недрах компании США действительно получат право первого выбора на полезные ископаемые в Украине, но мы от этого ничего не проиграем, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, те 57 минералов, которые прописаны в договоре, - это биржевый товар с рыночной стоимостью, и если тройская унция золота стоит 3300 долларов, то она так стоит и в Украине, и в США, и в Японии, и в Африке. А право первой покупки, объясняет он, дает США гарантии покупок в Украине в случае, например, когда Китай запрещает продажу некоторых видов редкоземельных металлов.

«У них есть гарантированный некий металлический депозит в Украине под землей. Китайцы перестают поставлять литий – они берут его в Украине по рыночной цене. Нам-то платят по рыночной цене. Скандий по рыночной цене, золото по рыночной цене. Мы просто могли продать это китайцам по рыночной цене, а теперь американцам по рыночной цене. То есть мы не в выигрыше и не в проигрыше, а они в выигрыше, потому что они гарантировали себе устойчивую поставку. В этом их цель. И поэтому мы становимся американской кладовой. И это наш плюс. Именно поэтому мы затевали, вообще-то, всю эту историю», - объясняет Михаил Шейтельман.

Как он напоминает, еще год назад Линдси Грэм говорил, что украинцы сидят на разных ископаемых ценой в триллионы долларов, а потом Зеленский повез в США План победы, где 2 пункта были написаны специально для Трампа – о замене американских военных в Европе украинскими и о недрах. Так что, констатирует эксперт, Трамп заглотил нашу наживку, потом, правда, попытался отжать все, но мы не позволили.

«В результате переговорного процесса мы отрезали все, что они пытались получить. Никаких вот этих старых месторождений, которые мы и без них умеем разрабатывать. Никаких из нашего бюджета денежек. И никаких долгов мы не признаем», - заключает Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Мусиенко рассказал, как США заставляют путина пойти на перемирие: кнут и пряник.

Также Politeka писала о том, что Бортник объяснил, почему россия пропустила вступление Финляндии и Швеции в НАТО.