Политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что канцлер Германии Мерц начал довольно громко о себе заявлять, помогать Украине, так что он может стать новым лидером свободного Запада, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как рассказывает эксперт, все 4 года полномасштабной российско-украинской войны кто-то из западных лидеров выходил на первый план в вопросе поддержки Украины. В первые дни вторжения, вспоминает он, когда генсек НАТО прыгал по сцене с криком «Только не надо эскалации», а Шольц посылал нам каски, на первый план вышел Блинкен, потом на смену ему пришли Джонсон и Урсула фон дер Ляйен, дальше был Байден на каком-то этапе, Макрон.

«В общем, каждый раз кто-то вдруг становился лидером, кто-то выходил на первый план. Очень хорошо, что Запад – это не одно единое целое, а объединение многих независимых лидеров. И вот сегодня, похоже, Фридрих Мерц решил стать лидером. Мы можем только аплодировать и всячески поддерживать Мерца в этом начинании», - констатирует Михаил Шейтельман.

В частности, рассказывает он, Мерц заявил, что Германия, Франция, Великая Британия и США сняли ограничения для Украины по поводу использования дальнобойного оружия. Новость, констатирует эксперт, громко прогремела, в кремле негодование, но потом он уточнил, что все эти ограничения сняты уже как несколько месяцев, он просто подытожил то, что происходило все это время.

«И он заявил о необходимости при этом поставок Украине оружия дальнего радиуса действия. И тут же все сказали: «Вау! То есть к нам летят Taurus!». Я не уверен, что они к нам летят. Это раз. Второе – мы узнаем о том, что Taurus прилетели, только когда они обрушатся на головы россиян, когда российская федерация сообщит. Ни немцы, ни мы сообщать об этом не будем. Германия изменила свою политику и официально не называет виды вооружения, которые пересылаются в Украину», - рассуждает Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Бортник заявил, что Украина выполнила свою часть сделки, теперь Трамп должен ударить по россии.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман рассказал, изменили ли США свое отношение к путину: «Сошел с ума, такой диагноз ставит Трамп».