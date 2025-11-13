Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал, что США не только ввели санкции против российской нефти и заставляют Индию от нее отказаться, но и готовятся обвалить доходы рф через Венесуэлу, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, Трамп решил постепенно снимать с Индии пошлины, потому что она, похоже, образумилась и передумала насчет российской нефти, снижает поставки. То есть, подчеркивает он, мы увидели от Трампа конкретные кнут и пряник.

«Тоталитарный Трамп – это конкретный пряник и конкретный кулак. Ну, впрочем, как пряник? Сначала Трамп отобрал у индусов конфеты, но, если они будут хорошо себя вести, то будет по одной возвращать. То есть новые же он не дает. Вот как у нас. Отобрал оружие, разведданные, и если мы будем хорошо себя вести, вернет по одной. То есть новых конфет нет, Tomahawk нам не дали, но те конфеты, что были, вернули. То же самое с индусами. И так же сначала он пытался конфеты дать авансом россиянам. Не получилось. Они не оценили, не поняли, подумали, что они сами по себе», – комментирует Михаил Шейтельман.

Но главный удар Трампа, констатирует эксперт, – это, конечно, не «Лукойл», не Индия, а Венесуэла. Как пишет The Telegraph, рассказывает он, доплыл до Венесуэлы американский авианосец, а значит, пора отрабатывать по венесуэльской инфраструктуре и свергать Мадуро.

«Сместив Мадуро, как пишет The Telegraph, США немедленно разблокируют экспорт венесуэльской нефти и обрушат цены, что ударит по доходам российской федерации. В этом сценарии цены на нефть упадут до 30 долларов за баррель. Причем, как отмечает эксперт, фактически это план не только по россии, но и по Ирану. То есть и россия, и Иран загнутся при такой цене. А Трампу сейчас напасть на Венесуэлу максимально выгодно, он может это сделать. То есть Венесуэла может взорвать нефтяной рынок и уничтожить путина», – объясняет Михаил Шейтельман.

