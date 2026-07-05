Політтехнолог Михайло Шейтельман заявив, що наша ППО з усім добре справляється, окрім балістики, проти якої США просто зобов'язані постачати нам Patriot, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

За словами експерта, масований обстріл у ніч на 2 липня був стандартним, і наша ППО показала дуже хороший результат по дронах та крилатих ракетах. Тим паче, підкреслює він, завдяки операції «Павутина» і нашій роботі по російському флоту росіяни не можуть запускати сотні крилатих ракет, як це було на початку війни, але одна проблема все ж таки залишається.

«Це балістичні ракети. З ними проблема. «Іскандерів» збито всього 4 штуки, а летіло на нас 24. А це означає просту річ. Ми не маємо Patriot. Були б Patriot, збили б ми ці «Іскандери». Ось і все. Тому хочеться подібно до Пригожина закричати: «Трамп, Рютте, де Patriot?», – наголошує Михайло Шейтельман.

І цей крик, констатує експерт, буде абсолютно законним, тому що США відібрали в України ядерну зброю, змусили віддати її ще й росії. Адже, наголошує він, якби у нас зараз була ядерна зброя, ми б уже вдарили нею по росії, але головне навіть не це, а те, що росія у такому разі просто не напала б. І тепер, наголошує експерт, американці не можуть зробити ракети до Patriot, не тому, що їм грошей шкода, а тому, що не встигають, тож треба або більше працювати, або дати ліцензію на виробництво України.

«І це не путін, повірте. Це не путін запускав балістичні ракети, щоби вбити київських дітей. Не путін. Ось не особисто він натиснув кнопку, запевняю вас. А ось уявіть собі цих російських пілотів на стратегічних літаках. Ось вони навчалися у якихось училищах, мабуть, вважають себе шляхетними, ходять у гарній формі з аксельбантами на парадах, вважають, що батьківщину захищають. І п'ятий рік раз на тиждень вони злітають, щоб убити більше жінок і дітей. Ще черепах і крокодилів, звичайно. Ну, і горобців підсмажити. Вони вважають себе військовими, офіцерами, людьми, п'ятий рік роблячи це. Вони досі не знають результатів своєї діяльності у цій війні?», – коментує Михайло Шейтельман.

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