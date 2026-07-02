Військовий експерт Олег Старіков розповів, що з травня Україна системно щодня завдає по росії ударів, щоб змусити путіна до миру, адже чим далі, тим більшими будуть збитки, повідомляє Politeka.

Про це він розповів на своєму каналі.

Як зазначає експерт, у травні Україна розпочала інформаційну кампанію для примушення путіна до миру, це операція оперативно-стратегічного рівня, а полягає вона в мідлстрайках по окупованих територіях і діпстрайках з НПЗ та військових об'єктів на території рф.

«Потім було засідання G7, на якому Трампа переконали в тому, що Україна почала перехоплювати стратегічну ініціативу. Потім Рубіо сказав, що дух Анкоріджа кудись випарувався. Незрозуміло з цим Анкоріджем, це як кіт Шредінгера, є він чи його немає. Щоб дізнатися, треба всередину ящика заглянути. Так от, у цю велику світову інформаційну кампанію включилися не лише європейські країни, а й американці», – розповідає Олег Старіков.

А нещодавно, додає він, Зеленський заявив про 40-денну операцію в рамках цієї ж кампанії, і ми вже бачили розвідку боєм, був удар по московському НПЗ у Капотні, далі готуються удари, щоб і надалі заганяти росію у паливну кризу.

«Це робиться, щоб показати противнику, що ведення бойових дій призводитиме до дедалі більших збитків. Чим більше ворог воює, тим більші у нього збитки. Це буде невротична геометрична прогресія. Тож війну треба завершувати. Ось у цьому і вся логіка цієї 40-денної операції з примусу до миру», – пояснює Олег Старіков.

Як повідомляла Politeka, Шейтельман пояснив, що з огляду на заяви путіна мобілізація в росії чи ядерний удар по Україні нам не загрожує.

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