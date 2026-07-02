Про це він розповів на своєму каналі.
Як зазначає експерт, у травні Україна розпочала інформаційну кампанію для примушення путіна до миру, це операція оперативно-стратегічного рівня, а полягає вона в мідлстрайках по окупованих територіях і діпстрайках з НПЗ та військових об'єктів на території рф.
«Потім було засідання G7, на якому Трампа переконали в тому, що Україна почала перехоплювати стратегічну ініціативу. Потім Рубіо сказав, що дух Анкоріджа кудись випарувався. Незрозуміло з цим Анкоріджем, це як кіт Шредінгера, є він чи його немає. Щоб дізнатися, треба всередину ящика заглянути. Так от, у цю велику світову інформаційну кампанію включилися не лише європейські країни, а й американці», – розповідає Олег Старіков.
А нещодавно, додає він, Зеленський заявив про 40-денну операцію в рамках цієї ж кампанії, і ми вже бачили розвідку боєм, був удар по московському НПЗ у Капотні, далі готуються удари, щоб і надалі заганяти росію у паливну кризу.
«Це робиться, щоб показати противнику, що ведення бойових дій призводитиме до дедалі більших збитків. Чим більше ворог воює, тим більші у нього збитки. Це буде невротична геометрична прогресія. Тож війну треба завершувати. Ось у цьому і вся логіка цієї 40-денної операції з примусу до миру», – пояснює Олег Старіков.
Як повідомляла Politeka, Шейтельман пояснив, що з огляду на заяви путіна мобілізація в росії чи ядерний удар по Україні нам не загрожує.
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