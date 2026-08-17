Заплановані графіки відключення світла у Харківській області на 18 серпня спрямовані на підвищення надійності електропостачання.

Графіки відключення світла в Харківській області на 18 серпня охоплятьлише частину адрес, проте вимкнення триватимуть за багатьма адресами, пише Politeka.net.

У Харківській області 18 серпня без електроенергії тимчасово залишаться мешканці окремих населених пунктів. Людям, чиї адреси потрапили до графіка відключення світла, варто заздалегідь підготуватися до перерви в електропостачанні — зарядити телефони, павербанки та подбати про альтернативне освітлення.

Додаткові обмеження електропостачання запровадять у населеному пункті Златопіль. Світло за окремими адресами планують вимикати з 09:00 до 16:00 години. До графіка потрапили такі адреси: 4-й мікрорайон:

Будинки № 8, 12, 13, 16

Дитячий садок № 16

Ліцей № 7

У місті Люботин електроенергію за деякими адресами відключать на сім годин — з 09:00 до 16:09. Обмеження стосуватимуться таких адрес:

Лікарняна — 20/1, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 30, 31, 31А, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 55, 57, 59

Лікарняна — 32, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 55, 57, 59

Санітарний — 3, 4, 8, 10, 12, 14

в-д Деповський — 3, 4, 5, 6, 6А, 7А, 8, 9, 9А, 10, 11, 13, 13А, 15А

Деповська — 143, 145, 147

Залізничний — 15, 26, 37/9, 38, 40

Захисників України — 1/149, 2/151, 3/12, 5/9, 5А, 6, 7, 9, 10, 11А, 12, 14/3, 16, 18

Лікарняний — 3, 4, 5, 6, 6А, 6Б, 7, 7А, 8, 9, 10

уз-з Шкільний — 3, 5, 7

Курортна — 23, 29, 37.

Додаткові графіки відключення світла діятимуть у населеному пункті Покотилівка. Світло вимикатимуть до вересня, кожного дня, з 09:00–17:00 години за такими адресами:

в-д Сковороди — 3, 4, 5

в-д Успенський — 2 (кв. 1–8), 3 (кв. 1), 3/2, 4 (кв. 1), 5 (кв. 1, кв. 2 ДАЧА), 6 (кв. 1, кв. 2), 7 (кв. 1, кв. 2), 8 (кв. 1, кв. 2), 9, 9/2, 10 (кв. 1–4), 11 (кв. 1–2), 13, 25

Підгірна — 1/6, 2, 3, 4, 4/1, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 9А, 10, 11, 11А, 12, 14, 16

Садова — 1, 1/12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 23А, 23Б, 25

Сковороди — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/2, 7, 8 (кв. 1, кв. 2), 9, 10, 11, 12, 13А, 14 (кв. 2, кв. 3, кв. 4, кв. 5, кв. 6, кв. 6-1), 14А, 14А (кв. 2), 15, 15А, 16, 16А, 16А (кв. 3), 16/2, 16/3, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33/2, 37, 39/1, 41/2, 47, 49, 51

Успенська — 9, 10, 13, 57

Харківська — 1, 3, 5, 7/8, 9, 9/3, 11, 13, 15, 17, 21А, 28, 28А, 30, 30/1, 32, 34, 34А, 36, 38, 40, 42

Шевченка — 38/1

пров. Сковороди — 2А, 8, 10, 12А, 13, 14, 31/1, 33/2, 35, 37, 43, 43/2, 45.

Джерело: Люботинська міська територіальна громада

Джерело: Златопільська міська рада Харківської області

Джерело: Височанська селищна рада

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