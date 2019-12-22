Стоит также отметить, что многодетные семьи (три и больше детей) получают льготу 50% от газовых компаний, за электроэнергию платят по 0,9 грн за кВт независимо от объема потреблений.

Теперь потребители "Киевводоканала", получавшие льготы, должны будут проходить верификацию заново и выбирать для себя наиболее комфортный способ получения помощи от государства.

Ранее сообщалось, что монетизации субсидий, которую не так давно ввели в Украине, не работает так, как должна. Дело в том, что льготники не получают сообщений о том, что они оплатили коммуналку. Люди не понимают, получают ли государственную помощь вообще.

Напомним, согласно данным Министерства социальной политики, в текущем году перед отопительным сезоном почти 80 тысяч граждан не получили льготы от государства.

Напомним, цены на коммуналку взлетят до неприличия, отопительный сезон превратится в ад.

Как сообщала Politeka, власть подготовила коммунальный удар по украинцам.

Также Politeka писала, что украинцам повысили пенсии перед Новым годом: кто в списке счастливчиков.