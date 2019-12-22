Льготы на коммунальные услуги после начала монетизации будут выдаваться по-новому
Нововведение вступило в силу еще 1 октября, однако отразилась в платежках за коммунальные услуги только сейчас.
Верификацию будут проводить в январе 2020 года, но по факту уже сейчас некоторые компании, не информируя пользователей, это делают.
К примеру, в "Киевводоканале" получателям льгот придется обращаться в Управление труда и социальной защиты, чтобы вернуть получаемую помощь. После переоформления пользователь сможет получать денежную помощь от государства в виде наличных, либо на карту.
Если в доме прописано восемь человек, а пятеро из них являются льготниками, то скидка будет рассчитываться только на членов многодетной семьи.
Ампутация ноги: всплыла страшная деталь о состоянии больной раком Заворотнюк
Брежнева устроила дикие танцы в ванной и крупно опозорилась: "Думает, проживет в любви..."
Помолодевшая Ирина Горовая с дочерью Потапа взорвали сеть: "Крутые фото"
Волочкова раскорячилась прямо в воздухе и на нарвалась на критику: "Остапа снова понесло..."
Стоит также отметить, что многодетные семьи (три и больше детей) получают льготу 50% от газовых компаний, за электроэнергию платят по 0,9 грн за кВт независимо от объема потреблений.
Теперь потребители "Киевводоканала", получавшие льготы, должны будут проходить верификацию заново и выбирать для себя наиболее комфортный способ получения помощи от государства.
Ранее сообщалось, что монетизации субсидий, которую не так давно ввели в Украине, не работает так, как должна. Дело в том, что льготники не получают сообщений о том, что они оплатили коммуналку. Люди не понимают, получают ли государственную помощь вообще.
Напомним, согласно данным Министерства социальной политики, в текущем году перед отопительным сезоном почти 80 тысяч граждан не получили льготы от государства.
Напомним, цены на коммуналку взлетят до неприличия, отопительный сезон превратится в ад.
Как сообщала Politeka, власть подготовила коммунальный удар по украинцам.
Также Politeka писала, что украинцам повысили пенсии перед Новым годом: кто в списке счастливчиков.