Россия всегда пыталась заложить в газовые контракты с Украиной политическую составляющую, но сейчас по мнению экспертов, такой риск минимален

Ситуацию прокомментировал вице-президент Ассоциации налогоплательщиков Украины по вопросам экономического развития Сергей Костенко, передает «Сегодня».

«Думаю, сейчас о политическом давлении с помощью газовых контрактов речь не идет. По крайней мере та риторика, которую позволяют себе первые лица России, не несет в себе политической составляющей. Я ее по крайней мере не слышу. Политическая риторика подразумевает под собой абсолютную другую конструкцию ведения переговоров и самой по себе риторики», – говорит эксперт.

По его словам, речь о том, что Россия отказалась от политического давления, не идет, но сейчас ей это не нужно.

«Нормандский формат» прошел с главным месседжем «давайте договариваться». Макрон и Меркель – две глыбы европейкой политики – взяли на себя гарантии того, что мы будем договариваться и придем к определенному взаимовыгодному конструкту сотрудничества», – добавил Сергей Костенко.

Он добавил, что Россия может попытаться повторить попытки давления.

«А политика, попытки давления через газ – будет, думаю. Если мы это позволим. Но, думаю, у наших топ-менеджеров хватит ума правильно все прописать», – резюмировал экономист.

Как сообщалось, 26 декабря, представители Нафтогаза и Газпрома встретятся, чтобы окончательно сформулировать условия соглашений по транзиту газа через территорию нашей страны.

Как утверждает исполнительный директор НАК Нафтогаз Юрий Витренко, новый договор о транзите газа через Украину может быть подписан 27 декабря.

Напомним, обнародовали зарплату главы «Нафтогаза».

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