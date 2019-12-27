Стало известно, как пенсии вырастут в 2020 году

Об этом заявил экономический аналитик Алексей Дорошенко, передает Голос.

По его словам, теперь в Украине пенсии гражданам будут начислять по-новому принципу.

Однако, как рассказывает эксперт, максимальный рост выплат в 2020 году заложен на уровне 5%.

«В Украине рост пенсий в 2020 году заложен на уровне 5%. Хотя власть обещает больше, но это маловероятно, так как ничего не прописано на этот счет в документах», — утверждает Алексей Дорошенко.

Аналитик предположил, что повышения реальных пенсий можно бы было за счет снижения коммунальных тарифов, но в нынешних условиях это сделать невозможно.

«Снизить на 50 или 30% коммунальные тарифы в стране не реалистично», — добавил он.

Подытоживая, Алексей Дорошенко заявил, что на сегодняшний день государство может снизить коммунальные тарифы для населения на 10%. По мнению эксперта, это не сильно повлияет на размер пенсий, то льготные категории граждан больше средств смогут потратить на продукты питания.

Ранее мы сообщали о том, что украинцы лишаться льгот перед Новым годом. Нововведение вступило в силу еще 1 октября, однако отразилась в платежках за коммунальные услуги только сейчас.

Как известно, в Украине заработала верификация получателей льгот, поэтому украинцы рискуют остаться без выплат после массовых проверок.

Верификацию будут проводить в январе 2020 года, но по факту уже сейчас некоторые компании, не информируя пользователей, это делают.

Согласно последним данным Министерства социальной политики, перед отопительным сезоном почти 80 тысяч граждан не получили льготы от государства, хотя подали соответствующие документы в органы соцзащиты.

Напомним, украинцам пообещали выходить на пенсию раньше.

Как сообщала Politeka, пенсионная реформа в Украине: размер пенсий и условия выплат

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