Поводов для укрепления гривны - не было

Как передает Politeka.net, политический советник, первый заместитель Национальной общественной телерадиокомпании Украины (2015-2017) Александр Харебин прокомментировал ситуацию с курсом гривны, который понизился на 30 копеек (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

По словам Харебина, снижение курса гривны связано с тем, что, наконец, правительство услышало украинцев и начало правильно реагировать:

"Правительство и Нацбанк услышали мольбы владельцев долларов, мольбы производителей продукции, которые теряют на ревальвации гривны, а также мольбы министра финансов, потому что на сегодняшний день дыра в бюджете из-за непоступления как раз от укрепления гривны 40 млрд гривен. То есть 30 копеек - это даже приуменьшили падение, потому что в обменных пунктах, на улицах Киева, думаю как и по всей Украине, курс с 23 поднялся до 24 гривен за доллар. Но мы все помним времена, когда он был и 26, и 28", - отметил политический советник.

Невероятное укрепление национальной валюты Харебин назвал спекуляцией, ведь видимых причин для этого - не существует.

"Согласно данным Bloomberg, гривна укрепилась на 20% за год и является самой укрепившейся валютой в мире... при том, что мы все видим на улицах, мы понимаем, что происходит с экономикой, мы понимаем, что происходит в магазинах - никаких экономических перспектив, никаких экономических предпосылок для подобного укрепления не было. Это чисто спекулятивная история Нацбанка, инсайдеров и частично Министерства финансов, которое не смогло договориться и согласовать действия с Нацбанком", - отметил эксперт.

Что касается украинцев, которые получают зарплату в гривне, то они смогли ощутить к Новому году улучшения: купить больше и что-то получше - в интернете. В наших же супермаркетах ситуация не изменилась.

"Давая людям возможность купить больше иностранного товара, мы все больше увеличиваем разрыв между приходом валюты и расходом валюты в страну. То есть девальвационная пружина, которая в следующем году выстрелит, все больше сжимается...", - высказал своем мнение Харебин.

"Моя рекомендация: те, кто хранит валюту, храните ее и дальше... Хотя вчера премьер Гончарук уверенно заявил, что хранители валюты в Украине являются чуть ли не... злостными людьми, которые мешают развитию экономики. Но, к сожалению, экономическая ситуация в стране, популизм правительства не позволяют людям надеяться на стабильность гривны в обозримом будущем", - подытожил политолог.

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