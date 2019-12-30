Все не так радужно, как может показаться

В Украине начался некий бюджетный микроинсульт

Об этом " заявил финансист Алексей Кущ, передает «Апостроф».

По словам эксперта, сейчас в стране вполне нормальная ситуация с долларом, несмотря на то, что он бьет многолетние минимумы.

"Это небольшой курсовой отскок (за несколько дней доллар подорожал на одну гривну). В предыдущие годы местные и центральные бюджеты в конце года осуществляли выброс денег на рынок - финансировались те программы, которые не были профинансированы на 100%. Это были, как правило, недоиспользованные 50-70 млрд грн", - отметил он.

Финансист добавил, что это делали из-за того, что по условиям бюджетного кодекса деньги, которые не использовали в текущем году, переносят в доходную часть бюджета на следующий год.

Однако определенные деньги на рынок все-таки попали.

«Люди до сих пор сидят на бюджетных потоках, а околовластные группы осваивают бюджетные средства ", - заявил єксперт.

По словам специалиста, его тревожит отсутствие денег в бюджете. Он назвал это "первым тревожным звонком".

"То есть представление под названием "Кризис" еще не началось, но оно непременно состоится, если не принять необходимые меры. Замедление поступления денег в бюджет с одной стороны связано с тем, что резко сократились поступления с таможни из-за укрепления гривны. А с другой стороны сейчас уже заметны внутренние деструктивные процессы в экономике", - добавил он.

Также финансист отметил, что сейчас Украина пребывает в промышленной рецессии.

"Так по всем мировым стандартам называется ситуация, когда два квартала подряд падает промышленное производство. Когда 6 месяцев падает ВВП, то это общая рецессия. ВВП у нас растет, а промышленное производство, скажем, в ноябре упало на 7,5%. И это на фоне дефляции (уменьшения, - ред.) цен на промышленную продукцию в размере 3-4%", - резюмировал он.

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