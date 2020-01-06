Размер алиметов вырос на фоне повышения прожиточного минимума в Украине
Об этом информирует пресс-служба Минюста, передает Politeka.net.
Согласно данным, с 1 января 2020 года размер прожиточного минимума для детей в возрасте до 6 лет составляет 1779 гривен.
Что касается детей от 6 до 18 лет, то для них предусмотрено пособие в размере 2218 гривен.
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На фоне повышения размера прожиточного минимума существенно выросли и алименты. В Минюсте подчеркнули, что минимальный гарантированный размер алиментов для детей до 6 лет составит почти 890 гривен, а от 6 до 18 лет - 1109 гривен.
В пресс-службе ведомства также добавили, что эти показатели следует учитывать, если с зарплаты работников нужно удерживать алименты не в определенной сумме денег, а в привязке к прожиточному минимуму на ребенка.
Что касается максимального размера алиментов, то он составляет 10 прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста.
В Минюсте также заявили, что размер минимальных и максимальных алиментов может заметно возрасти, поскольку Кабмин планирует повысить размер прожиточного минимума в два раза.
Также не стоит забывать, что украинцам, которые не платят более 4 месяцев алименты, грозят суровые санкции. Им могут запретить выезжать за пределы Украины, управлять автомобилем, пользоваться оружием и занимать руководящие должности.
Ранее мы рассказывали о том, что за 2019 год государственные исполнители вынесли 133 тысяч постановлений, которыми временно ограничили выезд за границу украинцам, имеющим задолженности по алиментам.
«По информации Минюста, с начала действия законодательных нововведений зарегистрировано 137,8 тыс. исполнительных производств, по которым общий размер задолженности превышает сумму платежей за 4 месяца», — сказано в сообщении.
В частности, из этих производств государственными исполнителями вынесены:
— 96,5% (133 тыс.) — постановлений об установлении временного ограничения должника в праве выезда за пределы Украины;
— 97,1% (133,8 тыс.) — постановлений об установлении временного ограничения должника в праве управлять транспортными средствами.
Как сообщала Politeka, в Киеве нашли интересный способ взыскивать долги неплательщиков алиментов.
Еще мы писали, что охота на алиментщиков началась — украинцев заставыт платить сотни тысяч.
Также politeka сообщала, украинцам рассказали, чего ждать от соцвыплат.