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Золото взлетело в цене на фоне событий на Ближнем Востоке

Котировки золота превысили уровень 1600 долларов за тройскую унцию. Подобное произошло впервые с 2013 года. По результатам мировых торгов, на спот-рынке цена драгоценного металла взлетела на 2,4% и достигла отметки 1611,4 доллара за унцию.

Однако в отсутствии дальнейшей эскалации конфликта произошла небольшая коррекция цен. Снижение ведущих азиатских индексов составило 1,1-1,6%.

Ранее мы сообщали, из-за обострения конфликта между США и Ираном в цене взлетело не только золото, но и нефть. Стоимость нефти Brent впервые с апреля 2019 года превысила $70 за баррель.

Так, по данным биржи ICE в Лондоне, во время торгов 6 января цена нефти достигла $70,73 за баррель. Цена на золото составляла $1579 за унцию.

Обострение конфликта, потянувшее скачок стоимости нефти и золота, началось после того, как 27 декабря исламисты нанесли удар по американской военной базе в Ираке, в результате чего погиб один гражданский и еще несколько человек пострадали.

США обвинили в нападении шиитскую группировку «Катаиб Хизбалла», которую связывают с Ираном. В ночь на 3 января американцы нанесли ответный удар, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани.

Также мы писали, ситуация с нефтью и золотом усугубилась после авиакатастрофы, произошедшей 8 января в Иране. Недалеко от Тегерана разбился самолет "Международных украинских авиалиний", в результате чего погибли 176 человек, включая 9 членов экипажа. Среди возможных причин не исключается теракт или военные действия.

Дело в том, что после уничтожения генерала Сулеймани мир оказался на пороге ядерной войны. Ракетные войска Иранской республики приведены в повышенную боеготовность. Эту информацию уже подтвердил официальный представитель США на Ближнем Востоке.

В ночь на 8 января армия Иранской Республики начала ракетный обстрел военной базы Соединенных Штатов. По информации российских СМИ, в результате атаки погибли якобы 80 военнослужащих, но в Белом доме эту информацию еще не комментировали.

Ракетная атака Ирана по военной базе США совпала с авиакатастрофой, в которой разбился украинский самолет МАУ, летевший из Тегерана в Киев.

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