Курс валют в Украине на 14 января готовит неожиданный поворот, поскольку евро прервет тенденцию падения

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Национального банка Украины.

Так, за 100 евро сегодня украинцам придется выложить 2662,05 гривен (+3,31 гривны)

А вот доллар решит не менять тенденцию, в связи с чем немного подешевеет. За 100 банкнот придется отдать 2392,75 гривен (-4,02 гривны).

Как сообщалось ранее, рекордный рост гривны, который украинцы наблюдали в конце 2019 года вскоре прекратится.

Более того, ситуация начнет развиваться в противоположном направлении. Такой прогноз сделал президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины, доктор экономических наук Владимир Лановой.

Эксперт объяснил, что укрепление курса гривны, которое наблюдалось в последние несколько месяцев 2019 года было достигнуто не за счет эффективной работы Национального банка Украины и правительства, а за счет наращивания заимствований у иностранных кредиторов.

Лановой подчеркнул, что объективных оснований для дальнейшего укрепления гривны в 2020 году нет.

Он уверен, что обвала гривны в этом году не избежать. Вопрос только в том когда это произойдет, и какими темпами будет происходить падение. Здесь будет зависеть от мастерства руководства НБУ – насколько оно сумеет удерживать курс.

«Пока что невозможно что-либо спрогнозировать, поскольку команда, пришедшая к власти, ничего не рассказывает, не дает правильных прогнозов и ориентиров в своей деятельности – говорит одно, а делает другое. Потому можно ожидать чего угодно. Хотя НБУ обязан обнародовать свою денежно-кредитную политику и предупреждать о своих намерениях. Так делают все центральные банки», - отмечает Лановой.

Напомним, затишье для доллара и евро, НБУ поразил новым курсом валют: к чему готовиться украинцам.

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