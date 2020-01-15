Цены на бензин в конце 2019 года стали снижаться, но ситуация на рынке зависит от внешних факторов

Об этом пишет портал 24.

Как известно, Украина не в состоянии сама себя обеспечить нефтью, поэтому большую часть топлива государство закупает в Азербайджане.

Нефтепродуктов, переработанных из украинской и импортной нефти тоже не хватает: почти 50% всего бензина производят на территории Украины, а другую часть закупают преимущественно в Беларуси.

Поэтому главным фактором, который формирует цены на бензин, являются расценки на топливо на мировых рынках. И если анализировать ситуацию на геополитической арене, то нефть может взлететь в цене из-за ситуации в Иране.

Цена может зависить и от самих операторов АЗС, которые ставят собственную наценку, зависящую от силы бренда, конкурентности и вмешательства государства на рынок. Но не стоит забывать, что на рынке много нелегальных АЗС, которые вносят серьезные коррективы в цену бензина.

Они не платят налогов, которые составляют около трети от цены, не покупают лицензии, не оформляют работников официально и экономят на других факторах, поэтому расценки на топливо могут идти вверх.

Более того, цены на бензин зависят от курса доллара. Если год назад цена за литр бензина составляла $1,1. За двенадцать месяцев гривна укрепилась на 17%, а нефть на мировом рынке подешевела. Логичным было бы снижение цен на бензин, то в перерасчете на гривну цены действительно упали, но в долларовом эквиваленте наоборот выросли.

Но некоторые украинские эксперты утверждают, что цены на бензин падать не будут. На ситуацию может повлиять Беларусь, которая является крупнейшим импортером бензина в Украину, и которая не подписала соглашение о поставках нефти от России.

Соответственно, Минск будет меньше поставлять нефтепродуктов в Украину, поэтому цена уйдет вверх.

Ранее мы сообщали, ситуация на Ближнем Востоке, включая авиакатастрофу с украинским самолетом МАУ, повлияли на стоимость нефти.

К примеру, цена на нефть марки WTI взлетела сразу на 4% после информации о том, что иранская армия атаковала военную базу США 27 декабря 2019.

Аналогичная ситуация произошла и с маркой нефти Brent, которая также уверенно взлетела в цене. В ходе торгов неделю назад расценки поднимались до отметки в $69,2.

Поэтому украинским водителям следует быть готовыми к возможному подорожанию бензина на АЗС.

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