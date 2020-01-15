Политик один из немногих в Украине, кто против открытия земельного рынка

Председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук не дает открыть рынок земли, чтобы на нем заработали спекулянты

Медведчук один из немногих депутатов, кто выступает против открытия рынка земли сельскохозяйственного назначения в Украине. Об этом рассказал политолог Тарас Черновил, передает Replyua.

Эксперт добавляет, что депутаты от ОПЗЖ активно ищут тормозные механизмы в Законе об открытии рынка земли, что, как заявляет Черновол, не даст спекулянтам и заинтересованным лицам получить доступ к "кормушке".

Виктор Медведчук отвечая на вопрос о предложении партии "Слуги народа" по внесению изменений в Закон о рынке земли сообщил, что таким образом власть хочет перечеркнуть право законодательной инициативы для нардепов.

«…У партии власти и у монобольшинства в парламенте есть своя линия поведения. Они внесли изменения, предлагают внести изменения в регламент, которыми, по сути, перечеркнуть право законодательной инициативы предусмотренной конституцией для народных депутатов, упростить процедуру принятия решения внесения изменений, правок в те или иные законодательные акты для того, чтобы если есть 226 голосов, упростить процедуру принятия любого закона. Мы, безусловно, выступаем против этих изменений в закон, но, ко всему прочему, несмотря на то, что этот вопрос не стоит сегодня в порядке дня, этот вопрос будет обсуждаться», – добавил Медведчук.

Ранее сообщалось, что Медведчук заявил, что предложение об открытии рынка земель сельхозназначения не может быть внесен на рассмотрение в Раду во втором чтении, пока ее не рассмотрят в комитете по вопросам аграрной и земельной политики, как того требует регламент и Закон Украины.



