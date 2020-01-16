Курс валют в Украине 16 января преломит ситуацию, ведь дороги доллара и евро разойдутся

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Национальный банк Украины.

В частности, стоимость доллара остановится на уровне 23,9821 грн (-0,0436 грн).

А вот с евро будет немного по-другому. Если днем ранее он продавался по 26,688 за купюру, то сегодня показатель будет на уровне 26,726 за один евро (+0,038).

Как сообщалось ранее, украинцев предупредили о резком взлете курса доллара. Об этом заявил эксперт Сергей Головнев.

По его словам, уже после Нового года курс доллара может взлететь до отметки в 27 грн/$.

"Мы делали материал о прогнозе консалтинговых инвестиционных агентств мировых, и многие из них сходят на том, что примерно это будет на этом уровне – 27 гривен за доллар", – озвучил эксперт свой прогноз в эфире украинского телеканала.

Головнев также заявил, что курс доллара в Украине после новогодних праздников будет на том уровне, который Кабинет министров заложил в государственный бюджет на 2020 год.

"Сейчас все прогнозируют и в бюджете заложено 27 гривен за доллар – это и будет средним курсом на 2020 год", - резюмировал главный редактор издания в эфире телеканала.

Напомним, курс доллара обвалится после Нового года: что ждет гривну.

Как сообщала Politeka, доллар и евро резко обвалились, украинцы бегут в обменники.

Также Politeka писала, что в обменниках происходит невероятное, курс валют побил все рекорды в Украине: доллар по 19.