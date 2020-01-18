Правительство во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком планируют повысить прожиточный минимум в Украине.

В связи с этим Кабмин инициировал принятие народными депутатами законопроекта № 2720, который должен повысить прожиточный минимум. Документом предлагается изменить подходы к установлению размеров должностных окладов. Как известно, сегодня оклады устанавливаются с привязкой к прожиточному минимуму. В Кабмине предлагают, чтобы зарплаты формировались на основании минимального размера должностного оклада для соответствующей категории работников. Эти оклады будут утверждаться в Госбюджете.

При этом все социальные выплаты будут привязаны к прожиточному минимуму. Как известно, при начислении социальной помощи от прожиточного минимума отнимают среднемесячный совокупный доход семьи. Чем больше будет прожиточный минимум, тем большую материальную помощь от государства смогут получать малообеспеченные семьи. Например, дети-сироты ранее получали помощь в размере двух прожиточных минимумов. По новым правилам они будут получать 2,5 прожиточных минимума. Если его повысят, помощь будет еще серьезнее.

Законопроектом также предлагается сменить подход к установлению штрафов и стоимости административных услуг. Для определения этих цифр хотят применять расчетную единицу, которая будет заложена в Госбюджет.

Напомним, что состоянием на 1 января 2020 года в Украине установлен прожиточный минимум в размере 2027 гривен. Прожиточный минимум – это величина, которой должно быть достаточно для обеспечения нормальной жизни человека и сохранения его здоровья. В теории за эти деньги украинцы могут позволить себе купить минимальный набор продуктов питания и других товаров, которые удовлетворяют основные социальные потребности человека. Правда, на практике прожиточного минимума редко хватает даже на минимальную продуктовую корзину на месяц.

Напомним, что Кабмин поставил точку в скандале с зарплатами чиновников.

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