Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що подав у відставку

За словами Гончарука, він прийшов на посаду, щоб виконувати програму президента, пише Politeka.net.

Після оприлюднення скандальних аудизаписів, прем'єр-міністр вирішив покинути крісло. Гончарук передав відповідну заяву президенту.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія назвав рішення Гончарука правильним і сильним. Зараз слово залишається за президентом.

В мережі почали активно коментувати ситуацію. Зокрема користувачі знайшли карикатуру, на якій намальований "відхід Гончарука".

На картинці зображений чоловік, який відкриває двері і театрально у них виходить. Поруч з ним знаходиться жінка, яка спостерігає за тим, що відбувається.

"Гончарук подає у відставку (насправді ні)", - підписали картинку автори поста в Телеграм-каналі "Міністерство П".

Деякі користувачі мережі обурені ситуацією і пишуть, мовляв в Конституції написано, що президент не може призначати і звільняти прем'єрів, це може зробити тільки Верховна Рада.

"Бісить цей цирк з царем-батюшкою і боярами, що йдуть на поклін. Україна - не Росія, блін", - написав блогер Шрайк у своєму Телеграм-каналі.

Нагадаємо, в Офісі президента Володимира Зеленського підтвердили, що отримали від Олексія Гончарука заяву про відхід у відставку.

"Президент України отримав, написане прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком прохання про відставку. Глава держави розгляне зазначену заяву. Про результати розгляду Офіс президента України повідомить окремо", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали, що у скандалі навколо прослуховування в кабінеті прем'єр-міністра Олексія Гончарука намітився несподіваний поворот.

Зокрема, на публікацію записів розмов відреагував глава Кабінету міністрів України.

Відповідне відеозвернення політик опублікував у своєму Facebook.

За його словами, проти президента Володимира Зеленського та команди прем'єр-міністра нібито "ведеться сильна робота".

Олексій Гончарук також заявив, що його не залякати, а тому Кабмін продовжить "боротися з корупцією".

Нагадаємо, Гончарук образив Зеленського і нарвався на гнів українців: «Це не дно, а днище».

Як повідомляла Politeka, Романенко зганьбив Гончарука за нову обіцянку: "і так користуємося".

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