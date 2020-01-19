Курс валют в Украине 19 января покажет "истинное лицо" доллара и евро, которые затаятся перед грандиозным рывком

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Национального банка Украины.

Так, 19 января стоимость 100 долларов составит 2409,23 грн. А за 100 долларов придется отдать 2690,03 гривны.

В то же время уже в понедельник, 20 января, стоимость валюты резко вырастет. За 100 долларов придется выложить 2425,27 гривен, а за 100 евро 2693,63 гривны.

Как сообщалось ранее, эксперты все чаще прогнозируют грядущий обвал гривны. Причем говорят об этом уже не только экономисты. Так ранее мы писали о прогнозе для национальной валюты от астролога Влада Росса.

Он уверен, в первом полугодии гривна продолжит тенденцию, сложившуюся в конце 2019 года и будет укрепляться.

"Наша национальная валюта может укрепиться до 19 гривен за доллар, но с большей вероятностью курс будет на уровне 20-22 гривны за доллар. Ревальвации гривны будет способствовать и новый транш от МВФ (Украина его непременно получит), и запуск рынка земли (скорее всего, это случится к осени), и ряд других факторов", – говорит Влад Росс.

При этом он добавил, что большой риск падения гривны появится, когда разразится мировой финансовый кризис, то есть начиная с октября.

"После соединения Сатурна и Плутона в сентябре 2020 года, в октябре, может разразиться мировой финансовый кризис: Сатурн указывает на стагнацию и жесткие структуры, а Плутон – на мировые финансы. Плюс Меркурий будет ретроградным с 14 октября по 3 ноября, что также "подольет масла в огонь". В результате именно в этот момент грянет мировой кризис. А из-за него в Украине также начнутся разнообразные сложности и проблемы в экономике", – рассказал Росс.

Напомним, курс доллара снова удивит украинцев, прогнозы резко изменились.

Как сообщала Politeka, доллар и евро сорвались с цепи, курс валют резко изменился: НБУ раскрыл все карты.

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