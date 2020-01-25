Время крепкой гривны закончилось, национальная валюта будет слабеть
По словам Шевчишина, доллар уже не опустится ниже 24,5 грн/$.
"К концу февраля гривна может вернуться к 25 грн за доллар. Тенденции к тому, чтобы Нацбанк не укреплял гривну, показывает и информация с таможни о снижении поступлений, и проблемы у экспортеров руды, металла, зерна – главных поставщиков валюты в страну. Крепкая гривна уже начинает негативно влиять на экономику страны", - считает он.
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По словам эксперта, главным фактором для этого станет договор США и Китая, который снизит конкурентноспособность наших аграриев.
Экономист констатирует тот факт, что уже прошло три раунда переговоров с МВФ о новом транше. И если представители Фонда приезжали на встречи в одном и том же составе, то с украинской стороны каждые три раза делегации менялись. На последнем раунде переговоров в МВФ уже прямо поинтересовались, с кем собственно они договариваются и о чем.
Напомним, курс доллара рухнет и ударит по кошелькам украинцев в 2020 году.
Как сообщала Politeka, Андрей Новак раскрыл планы Кабмина по курсу гривны.
Также Politeka писала, что названы главные промахи новой власти, за которые поплатится Украина.