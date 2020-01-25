Время крепкой гривны закончилось, национальная валюта будет слабеть

руководитель отдела аналитики ГК "Forex club" Андрей Шевчишин, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко и член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин изданию " Сегодня ". Такое мнение выразили

По словам Шевчишина, доллар уже не опустится ниже 24,5 грн/$.

"К концу февраля гривна может вернуться к 25 грн за доллар. Тенденции к тому, чтобы Нацбанк не укреплял гривну, показывает и информация с таможни о снижении поступлений, и проблемы у экспортеров руды, металла, зерна – главных поставщиков валюты в страну. Крепкая гривна уже начинает негативно влиять на экономику страны", - считает он.

По словам эксперта, главным фактором для этого станет договор США и Китая, который снизит конкурентноспособность наших аграриев.

Александр Охрименко утверждает, главной причиной для ослабления гривны стал рост спроса на валюту со стороны государства для погашения внешних долгов.



"Продолжится плавное удешевление гривны до 25 гривен за доллар. Также курс будет зависеть от того, насколько активно регулятор будет скупать валюту на межбанке в золотовалютные резервы. А вот во второй половине февраля гривна опять может начать укрепляться и окажется в коридоре 24,3-24,7 грн/$", - допускает аналитик.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин имеет не такой радужный прогноз. Он утверждает, что заложенный курс в 27 гривен за доллар будет выполнен.

"Гривна станет плавно девальвировать, дойдя к курсу 27 гривен за доллар в конце года. Возможны небольшие периоды укрепления гривны, но они окажутся ситуативными и в итоге ослабление курса снова продолжится", – прогнозирует он

По словам эксперта на повышение курса может повлиять недостижение договоренности Кабмина с МВФ в вопросе ПриватБанка



В таком случае, мы можем получить курс 29 грн за доллар.

Ранее экономический эксперт Юрий Атаманюк заявил, что экономика Украины оказалась перед серьезными испытаниями и в скором времени может «слететь с катушек».