Государственный ПриватБанк массово блокирует счета простых украинцев, а дозвониться за помощью нереально

Как сообщает Politeka, соответствующий отзыв на портале «Минфин» оставил недовольный пользователь.

«Трижды снимал деньги с приватовской карточки в банкомате за границей на протяжении пяти дней. Трижды мою карточку блокировали – дважды разблокировал и просил не блокировать. А в последний раз не могу дозвониться в поддержку к ним. Банк стал сплошным дном как в системе, так и в обслуживании», - говорится в обращении.

Уточним, что в банке на сайте ответили, что не смогут помочь клиенту, поскольку человек якобы предоставил недостаточно данных.

Как сообщалось ранее, ПриватБанк заподозрили в неправомерных действиях после исчезновения крупной суммы со счета.

Свой негативный отзыв на тематическом портале Минфин оставил недовольный клиент.

По его словам, пропажу $4 тысяч он случайно обнаружил в Приват24.

"26.12.2019 я зашел через приват24 в свой аккаунт и не обнаружил денег на своем валютном счету, в сумме больше 4 тыс долл. Сразу же позвонил на горячую линию и попросил проверить, так как думал что это какая-то ошибка в приват24. Но сотрудник сообщил мне что деньги и правда были сняты через кассу. Я конечно же был в недоумении. Дальше я узнаю что на мой счет была открыта дополнительная карта без моего присутствия, но по моей же доверенности, которая была заверенная нотариусом. Соответственно, я никогда ни на кого не делал доверенность, не терял карточек и документов. На вопрос как это возможно, мне сказали что юристы Привата проверили эту доверенность и подтвердили ее легитимность. На просьбу показать мне эту доверенность был отказ. (что очень странно, значит либо в доверенности что-то не так и Приват не хочет ставить под удар своих юристов, либо же это и сделали работники)", - сообщил клиент детали скандала.

Как сообщала Politeka, банкоматы Приватбанка оставляют украинцев без денег.

Напомним, что ПриватБанк обвинили в воровстве денег, украинцы в отчаянии: "прямо в отделении...".

Также Politeka писала, что Приватбанк прижали к стенке: о чем важно знать украинцам.