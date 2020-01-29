НБУ больше не готов поддерживать укрепление гривны, а его тактика на межбанке поменялась, пишет портал Минфин

В ходе торговой сессии 28 января, с утренних стартовых котировок в районе 24,61/24,65 доллар рванул вверх и а завершились торги уровнем 24,74/24,77. Таким образом гривна потеряла своии позиции на 13 копеек.

Эксперт отмечает, что игра «на повышение» со стороны украинских игроков рынка и спекулянтов былл поддержана нерезидентами. Способствовало удешевлению гривны рост спроса на доллар со стороны импортеров и незначительно предложение.

При этом эксперт отмечает и смену тактики НБУ, который не стремится погасить скачки доллара и дает гривне девальвировать.

"Если раньше он при желании погасить скачки курса выходил с продажей доллара в начале сессии и этим сразу сбивал игру «на повышение», то сейчас он дожидается пика котировок (что снижает спрос на валюту, так как часть клиентов снимает свои заявки, а часть продавцов при этом выходит на торги с продажей по более привлекательному курсу) — и лишь тогда выходит с декларативной продажей доллара по высокой цене", - отметил эксперт

Такое поведение НБУ не мешает спекулянтам задирать курс, а с другой позволяет регулятору экономить на валютных интервенциях, или продавать валюту подороже.

Напомним, что согласно представленным цифрам, в последний месяц 2019 госдолг Украины в долларовом эквиваленте увеличился на 1,54 млрд долларов по сравнению с ноябрем. При этом всего за год сумма долга выросла на 6,05 млрд долларов.

В свою очередь, в гривневом эквиваленте госдолг Украины за декабрь увеличился на 7,46 млрд грн.

Однако, не стоит забывать и о резком росте гривны по отношению к доллару, который также оказал влияние на объем госдолга нашей страны в гривневом эквиваленте. Так, за 2019 год сумма госдолга в целом сократилась с 2,168 трлн грн до 1,998 трлн грн (на 170,17 млрд грн).

Напомним, госдолг Украины резко вырос всего за месяц, доллар решил отыграться.

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