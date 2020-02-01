У клиентов снимают все деньги и загоняют карту в минус

В Приватбанке сделали заявление относительно списания денег с карт

Так, клиентка Приватбанка пожаловалась, что су нее исчезли все деньги, более того, карту загнали в минус. Такой отзыв она оставила на портале «Минфин».

«Моему возмущению нет предела, 01 октября 2019 с моей дебетной социальной карты сняли деньги и загнали карту в минус, на горячей линии ПриватБанка сказали, что это сбой или ошибка и дебетную карту в минус загнать нельзя. Обещали разобраться и вернуть средства на карту, потом прислали письмо что ещё 135 дней нужно для решения вопроса», - написала она, и потребовала объяснить, что происходит.

В Приватбанке прокомментировали ситуацию, и рассказали, что можно сделать.

Отмечается, что банк, согласно правилам международных платежных систем сформировал запрос на опротестование операции по карте. Однако обжаловать данный платеж не удалось, поскольку был заключен договор между клиенткой финчреждения и сайтом.

«Соответственно, данный сайт предоставил Вам определенную услугу или товар, за что и была произведена оплата с карты. По Вашему обращению на почту [email protected] мы можем предоставить документы по обжалованию данного списания. Если Вы утверждаете, что не заключали данный договор и не получали услугу, то рекомендуем обратиться в правоохранительные органы», - заявили в Приватбанке.

Как сообщала Politeka, кредиты в Украине будут выдавать по-новому: за что грозит штраф, подробности.

Напомним, что ПриватБанк обнуляет счета и выставляет украинцам долги на десятки тысяч.

Также Politeka писала, что Приватбанк прижали к стенке: о чем важно знать украинцам.