Курс валют в Украине 9 февраля коварно затаится, после чего ожидается решительное наступление гривны

Как сообщает Politeka, об этом свидетельствует прогноз Национального банка Украины.

Так, 100 долларов обойдутся вам в 2457,94 гривны. А за 100 евро придется выложить 2704,35 гривен.

Однако уже в понедельник, 10 февраля, ожидается укрепление национальной валют. За 100 долларов придется отдать 2453,7 гривен. А за 100 евро нужно будет выложить 2690,48 гривен.

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Ранее сообщалось, что из-за эпидемии коронавируса, которая погубила уже более 300 человек, может начаться новый мировой кризис.

деньги, доллары, евро

Как утверждают эксперты, из-за нового мирового кризиса с рынка начнут уходить многие инвесторы, что спровоцирует остановку международных инвестиционных проектов.

"Всё это ударит сильно по экономике Украины. В итоге многие эксперты проводят параллель с 2008 годом, когда курс гривны обвалился почти на 40% из-за мирового кризиса", - говорилось в сообщении.

На фоне эпидемии коронавируса аналитики также прогнозируют продолжение падения национальной валюты, несмотря на усилия украинских чиновников.

"Многие эксперты прогнозируют продолжения падения курса украинской гривны, хотя чиновники будут пытаться в феврале удержать курс гривны к доллару на отметки 25.5 – 26 гривен", - также сообщали украинцам.

Также мы рассказывали о том, что из-за эпидемии коронавируса в Китае на многих сырьевых и финансовых рынках сейчас наблюдается падение цен. 

В первую очередь страдает экономика тех стран, которые тесно связаны с Китаем. Первым пострадал рынок металла, так как именно Китай является крупнейшим его потребителем. Снижаются цены на медь, сельскохозяйственную продукцию, нефть. Все это происходит на фоне сокращения транспортных перевозок.

курс валют, евро, доллар

Напомним, доллар и евро летят на дно, курс валют снова удивит украинцев.

Как сообщала Politeka, коронавирус обвалит украинскую экономику: гривну ждет катастрофа.

Также Politeka писала, что НБУ резко изменил курс доллара, украинцы бегут в обменники.