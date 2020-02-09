Курс валют в Украине 9 февраля коварно затаится, после чего ожидается решительное наступление гривны

Как сообщает Politeka, об этом свидетельствует прогноз Национального банка Украины.

Так, 100 долларов обойдутся вам в 2457,94 гривны. А за 100 евро придется выложить 2704,35 гривен.

Однако уже в понедельник, 10 февраля, ожидается укрепление национальной валют. За 100 долларов придется отдать 2453,7 гривен. А за 100 евро нужно будет выложить 2690,48 гривен.

Ранее сообщалось, что из-за эпидемии коронавируса, которая погубила уже более 300 человек, может начаться новый мировой кризис.

Как утверждают эксперты, из-за нового мирового кризиса с рынка начнут уходить многие инвесторы, что спровоцирует остановку международных инвестиционных проектов.

"Всё это ударит сильно по экономике Украины. В итоге многие эксперты проводят параллель с 2008 годом, когда курс гривны обвалился почти на 40% из-за мирового кризиса", - говорилось в сообщении.

На фоне эпидемии коронавируса аналитики также прогнозируют продолжение падения национальной валюты, несмотря на усилия украинских чиновников.

"Многие эксперты прогнозируют продолжения падения курса украинской гривны, хотя чиновники будут пытаться в феврале удержать курс гривны к доллару на отметки 25.5 – 26 гривен", - также сообщали украинцам.

Также мы рассказывали о том, что из-за эпидемии коронавируса в Китае на многих сырьевых и финансовых рынках сейчас наблюдается падение цен.

В первую очередь страдает экономика тех стран, которые тесно связаны с Китаем. Первым пострадал рынок металла, так как именно Китай является крупнейшим его потребителем. Снижаются цены на медь, сельскохозяйственную продукцию, нефть. Все это происходит на фоне сокращения транспортных перевозок.

Напомним, доллар и евро летят на дно, курс валют снова удивит украинцев.

Как сообщала Politeka, коронавирус обвалит украинскую экономику: гривну ждет катастрофа.

Также Politeka писала, что НБУ резко изменил курс доллара, украинцы бегут в обменники.