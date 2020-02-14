Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал украинцам, зачем нужны две платежки за газ, и нарвался на резкую критику

Глава Кабмина выпустил видеообращение к украинцам, в котором рассказал, что после разделения платы за газ и платы за распределение газа люди смогут сами выбирать себе поставщика услуг (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

«За январь люди получили две платежки - за газ и транспортировку. Если вы сложите цифры обоих платежек, то увидите - в январе этого года сумма в обоих платежках меньше, чем в той единой платежке, которая была в январе прошлого года», - заявил Гончарук.

Премьер рассказал, что в прошлые годы стоимость транспортировки газа включалась в платежку и входила в общий тариф. Однако НКРЭКУ решила разделить эти платежи с учетом того, что поставкой и транспортировкой газа занимаются разные компании.

«Для чего мы это сделали? Для того, чтобы не было монополии и появился цивилизованный рынок энергоносителей, потому что поставщики будут конкурировать между собой и предлагать газ дешевле. А каждый человек сможет сам выбирать лучшие условия», - утверждает премьер-министр.

Впрочем, судя по комментариям к этому заявлению, украинцы не верят в добрые намерения правительства.

«Ждем когда зеленые упыри разделят таким образом платежки за электроэнергию, воду и отопление. А так же введут акциз на велосипеды», «А я, дурак, не знал, как избавляются от монополий! Гончарук межгалактический проффесор!», «Ну и как вот у нас есть две платежки, а что у нас есть какой то другой поставщик кроме нафтогаза?! а какой и как на него перейти? и вообще то чтобы монополии не было надо не 2 независимых поставщика а как минимум 5ть!! так что платежки уже две а монополия никуда не исчезала! по видимому как всегда кто-то много врет!!», «Рыдать уже можно начинать», - пишут люди.

Напомним, Гончарук решил добить украинцев, цифры в платежках на газ взлетят.

Как сообщала Politeka, украинцы смеются над темным прошлым Гончарука: "Ты отстал...".

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