Президенту Владимиру Зеленскому стоит ветировать скандальный "закон фискализаторов" №1210, принятый во втором чтении

Об этом в своей статье для Хвыли написал бизнесмен Александр Соколовский.

По его словам, встреча с главой государства Владимиром Зеленским показала, насколько он далек от понимания того, что реально волнует отечественный бизнес.

Соколовский отметил, что авторы скандального законопроекта уверяют, что документ поможет в борьбе с тенью.

"Я ответил, что как раз к теневикам по новому закону никто и не придет, а фискалы просто получат новые усиленные полномочия, чтобы проверять и так дышащую на ладан белую часть айсберга нашей экономики. Кроме того президент с удивлением узнал, что кроме него и авторов окончательную версию закона 1210 еще никто не видел, при этом закон уже лежит у него на подписи", - добавил бизнесмен.

Он также выразил надежду, что публичное обсуждение этого законопроекта приведет не к подписываню, а к ветированию этого опаснейшего документа.

"Несмотря на то, что там много и разумных норм, которых я считаю сознательно намешали в кучу с подводными фискальными камнями. Но когда я задал Гетьманцеву вопрос, зачем это было делать и как может средний предприниматель изучить 650 (!!!) страниц сложнейшего текста, ответа не было…", - пишет в статье Александр Соколовский.

Также глава государства, как уверяет бизнесмен, не смог дать внятного ответа на требование украинских предпринимателей ввести налог на выведенный капитал взамен налога на прибыль.

"...Президент ответил раставленными во всю ширь руками. Но этот жест говорил не о том, как он рад будет этому отработанному за три года экспертной средой, бизнесом и всеми ветками власти законопроекту, а о той дырке в бюджете, о которой ему доложили минфиновцы. "И что я буду делать с воооот такой дырой?" — грустно спросил у меня президент. Я сказал «по втратам», что имеется и альтернативная точка зрения, которую есть кому отстаивать, но ни президент, ни глава Минфина дальше эту тему решили не развивать… Но это не значит, что это требование бизнес сообщество забудет и успокоится!", - резюмировал бизнесмен в своей статье.

Ранее мы рассказывали о том, что украинцам уготовили драконовские налоги. У президента предложили насчитывать украинцам налоги по европейской схеме: чем больше получаешь, тем больше платишь в бюджет своего государства.

По задумке инициаторов, 18% будут платить украинцы с доходом менее 47 тысяч гривен, а самую высокую ставку в размере 54% будут платить те, у кого доход выше 94,4 тысячи гривен.

Эксперты уверены, что украинцы могут скрывать свои официальные доходы, чтобы не платить заоблачные налоги, а это негативно отразится на экономике страны.

Напомним, украинцы будут по-новому платить налоги.

А еще Politeka писала, что украинцам уготовили новый большой налог: коснется всех.

Также Politeka сообщала, что украинцам уготовили новые налоги: когда заработает и кого коснется.