Все більше українців відмовляються від бензину і переобладнують автомобілі під LPG-газ. У 2019 році стався справжній переворот на паливному ринку країни

Фахівці стверджують, що в минулому році обсяг ринку автогазу в тоннах склав 2,03 млн т і вперше перевищив обсяг ринку бензину – 1,95 млн т, пише "Сегодня" з посиланням на експертів консалтингової групи "А-95".

За словами директора "А-95" Артема Куюна, споживання газу за рік збільшилося на 11,1% у порівнянні з 2018 роком - підсумкове зростання перевищило очікування. Експерт зазначив, що зростання споживання автогазу пов'язано як з триваючим переобладнанням транспорту під використання пропан-бутану, так і зі збільшенням попиту з боку існуючих споживачів.

За останні 10 днів паливо в Україні практично не подешевшало, зниження цін на нафтопродукти припинилося. З 3 по 13 січня – бензин і дизпаливо подешевшали в середньому на 4 коп./л, автогаз – на 1 коп./л. У підсумку, за грудень і половину січня літр бензину або дизеля подешевшав приблизно на 1,5 грн/л, автогаз, навпаки, подорожчав на 50 коп/л.

На сьогодні різниця в ціні між найвищими і найнижчими цінами в залежності від регіону, збереглася. За А-92 розкид цін склав 7% (1,87 грн/л), А-95 6,3% (1,71 грн/л), по дизелю 5,9% (1,58 грн/л), за автогазу 7,5% (93 коп./л).

Так, середня ціна по Україні на А-92 склала 26,14 грн/л; А-95 - 27,21 грн/л; дизпаливо - 26,70 грн/л; LPG - 12,67 грн/л.

Раніше ми повідомляли, ситуація на Близькому Сході, включаючи авіакатастрофу з українським літаком МАУ, вплинули на вартість нафти. Приміром, ціна на нафту марки WTI підскочила відразу на 4% після інформації про те, що іранська армія атакувала військову базу США 27 грудня 2019.

Аналогічна ситуація сталася і з маркою нафти Brent, яка також впевнено злетіла в ціні. В ході торгів тиждень тому розцінки піднімалися до позначки в $69,2.

Нагадаємо, ціни на бензин в Україні різко зміняться: "Січень стане..."

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