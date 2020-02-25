Курс валют в Украине на 25 февраля удивит изменением, гривна резко сдаст позиции

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Национального банка Украины.

Так, за 100 долларов придется отдать 2449,95 гривен (+4,65 грн). Похожая ситуация будет и с кусом евро – за 100 банкнот нужно будет вывалить 2651,09 гривен (+9,8 грн).

Уточняется, что к средине понедельника, 24 февраля, 100 долларов торговались по 2449,49 гривен.

Ранее мы сообщали, что эксперты рассказали о ситуации с курсом валют в Украине в ближайшее время.

Курс доллара в стране удивит многих украинцев на следующей неделе. По словам экспертов, самая популярная валюта в мире на будущей неделе в Украине будет стабильна и не преподнесет неприятных сюрпризов.

«Межбанк на следующей неделе ожидается в рамках 24,45-24,55 грн/$», – то есть без существенных изменений, отмечает эксперт Олег Куринной.

В материале идет речь об основных продавцах доллара, а именно - отечественных предприятиях-экспортерах:

«Они продолжают платить налоги, потому конвертируют выручку». А также об агропредприятиях, которые конвертируют свои заработки под посевную. Иностранцы же в сложившейся ситуации, напротив, «пасуют».

Сообщалось, что Международный валютный фонд во вторник, 18 февраля, отправил в Киев группу экспертов.

Пресс-служба МВФ целью визита назвала проведение технических обсуждений.

"Команда в составе нескольких экспертов МВФ посетит Киев для проведения технических обсуждений политики, направленной на достижение мощного роста и обеспечения стабильности", – заявил постоянный представитель Фонда в Украине Йоста Люнгман.

Напомним, с курсом доллара происходит странное, гривна попытается отомстить

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