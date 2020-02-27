Украинское правительство планирует ввести новое трудовое законодательство в ближайшем будущем

Среди важных нововведений - трудовой договор, который уже скоро будет обязательным в Украине.

Согласно новому законодательству, такой документ нужно будет подписывать даже с сезонными рабочими и фрилансерами, которые обычно работают удаленно. А также со студентами, которые могут выполнять работу не весь день. Всего будет семь видов сделок.

Главные условия в трудовом договоре:

- отпуск 30 дней в году вместо 24;

- рабочая неделя увеличен до 6 рабочих дней (решает работодатель);

- возможность увольнять сотрудников с предприятий без объяснения причины;

- отсутствие трудовых книжек.

Рабочее время остается такое же - 40 часов в неделю.

36 часов в неделю - норма для работников от 16 до 18 лет. Аналогичная ситуация и для беременных и работников с вредными условиями труда.

Занятость от 22:00 до 06:00 будет расценена как работа в ночное время. Она должна быть не более 8 часов за каждые сутки.

Возможна сверхурочная работа, но только не для беременных, детей до 18 лет и работников с вредными условиями труда.

Ежегодный оплачиваемый отпуск будет установлен в размере 24 дней, а для детей до 18 лет - 31 день. Нардепы и Кабинет министров с помощью законопроекта также планируют отменить норму об обязательном 14-дневном отпуске в течение года.

Еще работники могут увеличить возможный отпуск за собственный счет с 15 до 30 дней.

Ранее сообщалось, что по новому законопроекту работник сможет разрывать трудовой договор по своей инициативе, но он должен предупредить начальство за 14 дней. Если права работников нарушаются, то он должен привести соответствующие доказательства, а работодателю придется выплатить денежную компенсацию (минимум 50 среднедневных зарплат).

Что касается увольнения сотрудников, то работодатель может это сделать также по собственной инициативе и обязан выплатить компенсацию.

Более того, сотрудника могут уволить без его согласия сразу и без предупреждения, выплатив ему компенсацию не меньшую, чем двойной среднедневной заработок за каждый рабочий день уменьшения срока предупреждения.

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