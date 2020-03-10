Украинцы больше года переплачивают за газ и за отопление

Такой вывод следует из заявления Антимонопольного комитета (АМКУ), обнародованного на сайте ведомства, пишет UBR.ua.

При этом на возврат переплаченных денег вряд ли стоит рассчитывать.

2 марта Антимонопольный комитет начал расследование о злоупотреблении "Нафтогазом" монопольным положением на рынке. С ноября 2018 года цену для промышленности "Нафтогаз" устанавливал выше той цены, которая определялась торгами на Украинской энергетической бирже. И именно к этой цене НАКа привязывались и расценки на газ для населения.

Таким образом, базовая формула цены для населения опиралась на цену, которая по факту оказалась дороже даже импортного европейского газа, если бы его доставляли в Украину.

Махинации на рынке газовый монополист продолжает и сейчас, завышая те цены, которые для украинцев, привыкших к сверхдорогим платежкам, кажутся низкими. Так, согласно исследованию консалтинговой компании "Нафтогазбудинформатика" (НГБИ) даже та цена за газ, которая по факту привязана к импортному паритету европейских хабов TTF/СП, на 200–400 грн/тыс. куб м выше цены, по которой "Нафтогаз" фактически приобретал газ на европейских рынках в январе.

Например, по оценке НГБИ, в январе общая стоимость транспортировки газа из Нидерландов до границы Украины составила €2,8/МВт-час, тогда как "Нафтогаз" накинул на доставку €3,2/МВт-час, а средняя цена на TTF 1-22 января должна составлять €11,5568/МВт-час, в то время как НАК выставил дороже – €11,62/МВт-час. Таким образом, по подсчетам НГБИ, в январе цена газа должна была составить 4 555 грн/тыс. куб м, а не 4 650 грн/тыс. куб м.

И это завышение только от той формулы TTF, к которой сейчас привязано ценообразование для населения. По факту же, уверены в консалтинговой компании, она вообще не должна определяться импортным паритетом, поскольку объемы газа собственной добычи в Украине превышает импорт в 2 раза, и стоит он существенно дешевле. И в любом случае газ, докупленный в Европе, по факту транспортируется не из Нидерландов, а Словакии, то есть и транспортных затрат намного меньше, чем закладывается в цену для населения.

При этом эксперты единогласно сходятся в том, что законодательство не допускает возвращения переплаты в принципе. Единственное, что возможно в самом лучшем случае - это штраф "Нафтогазу" и пересчет цены на газ в будущем.

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