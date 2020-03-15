С 1 апреля в Украине проведут индексацию пенсий, что затронет 11 миллионов пенсионеров

В Украине минимальная пенсия одна из самых низких в Европе, поэтому каждое повышение радует украинцев. В этот раз повышение коснется расчетного размера зарплаты - примерно на 11%. В результате этого размер пенсий должен увеличиться на 200-500 грн.

Прибавка будет зависить от возраста, стажа и размера зарплат.

Так, 500 грн получат украинцы старше 80 лет, таких в Украине около 1,5 млн человек, а более 200 грн для остальных.

Осовременивание пенсии для всех будет разным. Идея осовременивания состоит в том, чтобы повышать размер средней зарплаты, которая учитывается в формуле расчета пенсий. То есть, чем больше зарабатывали и дольше работали, тем выше будет осовременивание.

Напомним, что пенсии в Украине считаются по следующей формуле:

средняя зарплата за последние три года (по стране) * соотношение собственной зарплаты к средней по стране * стаж в годах * 1%.

Но здесь есть проблема для "старых" пенсионеров, ведь в Украине зарплаты растут намного быстрее, чем повышают пенсии.

Это означает, что "старые" пенсионеры с каждым годом становятся беднее, а "новые" получают значительно больше.

Также ранее сообщалось, что согласно законодательству, подсчет пенсионных выплат проводят с учетом трех факторов: размер средней зарплаты по стране, размер индивидуальных взносов в Пенсионный фонд из зарплаты и количество страхового стажа.

Также известно, что в Украине пенсионный возраст для женщин сейчас определяется в зависимости от даты их рождения. В 60 лет женщины смогут выйти на пенсию в 2021 году.

Право на пенсию по возрасту имеют женщины 1961 года и старше после достижения ими такого возраста.

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