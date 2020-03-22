Курс валют в Украине 22 марта удивит всех, гривна обернет в бегство доллар и евро, чего не было уже давно

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Национального банка Украины.

Так, сто долларов будут торговаться по 2773,86 гривен (-6,39). Днем ранее за аналогичную сумму "вечнозеленых" пришлось бы отдать 2780,25 гривен.

А вот с курсом евро будут настоящие чудеса. За 100 банкнот вам придется выложить 2963,59 гривен (-45,75). В предыдущий рабочий день они торговались по 3009,34 гривны.

Более того, в Нацбанке рассказали, что к полудню пятницы, 20 марта, доллар торговался уже по 27,943 гривны.

До этого мы писали, что пандемия коронавируса COVID-19 уже сказалась на экономике во всем мире. В Украине курс доллара пошел вверх, в обменниках началась паника.

Экономист Борис Кушнирук рассказал, что с курсом будет дальше и как сильно может упасть гривна.

Отметим, эксперт призвал не слушать пугающие прогнозы о том, что доллар будет по 100 гривен.

"Объективно, если Нацбанк Украины и Офис президента не будут делать глупостей, паника может обвалить гривну до 30-32 гривен за доллар. Но потом гривна все равно будет оставаться в пределах 27-28 гривен за доллар. И это было бы оптимально в нынешних условиях", - считает Кушнирук.

Напомним, в РФ обвинили Зеленского в обвале цен на нефть, скандальное заявление.

Также Politeka сообщала, что курс стремительно меняется, украинцев предупредили о росте цен.

А еще Politeka писала, что НБУ резко изменил курс валют, доллар атакует с новой силой.